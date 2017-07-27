郭台銘與川普同台  宣布在美投資計畫3千億

（台灣英文新聞／財經組 綜合報導）白宮宣布，鴻海集團將在美投資100億美元(約新台幣3,000億元)於威斯康辛州設面板廠，白宮資深官員說，鴻海旗下富士康集團的重大投資，具里程碑意義。

鴻海董事長郭台銘與美國總統川普昨(26)日同台現身白宮，郭台銘宣布，富士康(Foxconn)未來4年將在美國威斯康辛州(Wisconsin)投資100億美元(約新台幣3,000億元)。

綜合媒體報導，郭台銘宣布，將投資威斯康辛州100億美元建設8K液晶面板廠，在4年內打造20萬平方公尺的廠房，可創造13,000個工作機會。

鴻海說明，這座位於威斯康辛州東南區的全新廠房地點，將在近期公布，未來生產的LCD面板科技應用範圍，從最新世代電視、自動駕駛汽車、航空器系統都有，還擴及教育、娛樂、健康醫療、尖端製造、辦公室自動化、互動零售到安全生活等。

郭台銘在聲明中表示，「很高興能夠在美國中心地帶，打造最先進的面板生產線。這是在美國數州投資計畫中第一個公開項目，也是鴻海在美國打造穩健的8K+5G生態系統中的第一部分。」

威斯康辛州州長沃克(Scott Walker)說，這項協議有潛力帶動當地13,000個工作機會，「這將幫助國家留住人才」。沃克表示，他將提供高達30億美元(逾900億元台幣)的投資優惠方案，威州與鴻海將在周四簽訂投資了解備忘錄(MOU)。

川普則表示，如果他沒有當選，郭台銘就不會投資美國100億美元，這表示郭對美國有信心，「這座工廠的建立，象徵LCD、電子與電子製造業重返美國，這個我們所愛的國家，還有我們所愛的工作。」

川普說，「謝謝鴻海、謝謝大家，這是美國的偉大日子」，親切地使用郭台銘的英文名 Terry作為稱呼，並說郭是「朋友」、「世界上最棒的商人」。

白宮資深官員簡報時指出，藉由川普女婿、白宮資深顧問庫許納主導的白宮創新辦公室牽線，郭台銘和川普已見過多次面，關於富士康的投資計畫已討論有數月之久，川普也相當重視，「這是非常有意義的一天，對美國(就業)也是一個里程碑。」

官員說，富士康這次的重大投資，不只是找回製造業的就業機會，更讓美國成為全球高端製造業的主導者。但白宮官員未說明美國為鴻海提供哪些獎勵投資的優惠政策。

這將是有史以來，外國企業於美國最大規模的綠地投資，並成為鴻海未來數年內在美國製造領域投資的開端。

威斯康辛州是美國的乳製品大州，也是機械工業及汽車製造業重鎮，鄰近五大湖區，2008年全球金融危機發生後，當地汽車製造業受重創，像是通用汽車就關閉當地的生產基地。



而這個過去一向是民主黨傳統票倉，在去年美國總統選舉時成了造就川普勝選的關鍵力量，川普要讓支持者有感，鴻海投資當地，就成了重要指標。