Ford Ranger硬漢魅力橫掃亞太市場

亞太地區的中型皮卡級距競爭相當激烈，而Ford Ranger以其獨有的硬漢魅力，深受亞太區消費者的青睞，於2017年上半年創下銷售歷史新高達63,525 輛，較去年同期成長超過21%。此強勁的銷售力道來自於台灣、澳洲、紐西蘭及菲律賓市場在這半年的銷售總額。Ford Ranger不僅在台灣、越南、柬埔寨和新喀里多尼亞等市場成為銷售第一的皮卡車款，更是紐西蘭的最佳銷售車款。

「隨著生活型態改變，越來越多消費者需要一部能夠兼具工作和休閒生活的多用途車款。」Ford亞太區行銷業務暨服務副總裁Mark Ovenden表示，「Ford Ranger將智慧科技、設計、油耗和舒適性等完美的結合，達到符合顧客對多用途皮卡的所有需求，我們相信Ford Ranger 的購買者將持續成長。」

在台灣，Ranger維持在皮卡級距的銷售冠軍地位，銷售量年成長率達到29%，主要來自於消費者對可兼具工作及休閒用途的需求提升。

澳洲是Ford Ranger在亞太區銷量第一的市場，今年上半年的銷售量成長了將近19%，達到的21,638輛的新高，維持了Ford在四輪驅動卡車級距的領導地位。

在紐西蘭，Ford Ranger持續衛冕市場銷售冠軍的寶座，2017年上半年的銷售量更是傲視群倫，成長24%，創下4,980輛的歷史新高。

泰國則是Ford Ranger銷售成長最快的市場，年成長率大幅躍進，達到51%。2017年上半年的銷售量達到20,230輛，市佔率則達到11.7%。其成長主要來自於Ford Ranger系列車款。

在菲律賓，Ford Ranger 的銷售量成長了將近16%，達到創新高的4,596輛，市佔率更高達25%。

Ford在越南持續於卡車級距居於領導地位，2017年上半年的銷售業績成長了將近2%，銷售量達到了創紀錄的6,985 輛。

Ford Ranger亦在其他新興市場如柬埔寨和新喀里多尼亞保有強勢的領導地位，為當地市場銷售第一的皮卡車款。