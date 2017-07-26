全盤掌握歐洲脈動的極佳利器

富邦投信ETF商品版圖再躍進！富邦投信本年度已發行7檔ETF商品以及1檔主動式基金，由於看好歐股前景可期，早已規劃將歐股商品納入ETF產品版圖，在4月份即先推出國內第一檔多重資產型基金並鎖定歐亞三大經濟圈，本月31日也即將推出今年度第8檔ETF—富邦富時歐洲ETF基金(股票簡稱：富邦歐洲、股票代號：00709)，投資人將有更多元的歐股投資工具。

富邦投信董事長胡德興表示，目前富邦投信基金規模在同業排名為第四大，是近年積極努力拓展產品線的成果。富邦投信前幾年產品發展以亞太系列商品為主，中國系列商品就有中國債券系列基金、中國新平衡入息基金、上証180系列ETF、香港H股槓反ETF及深100ETF等，其他亞太地區則有日本系列ETF、印度系列ETF等，在亞洲金三角各重要位置均有對應產品可選擇。

在亞洲金三角佈建完成後，胡德興說，富邦投信要跨出亞洲朝全方位投資專家目標發展，去年底發行了第一檔期貨ETF—富邦VIX，今年發行了NASDAQ-100槓反ETF、歐亞絲路多重資產型基金、美債系列ETF，再加上世界潮流所趨的臺灣公司治理100ETF，產品線的發展觸角也越來越廣，加上本月募集的富邦香港H股ETF、富邦富時歐洲ETF，總計旗下共有8檔國內ETF、21檔海外ETF、7檔台股基金、2檔貨幣市場基金、4檔海外債券基金及4檔海外股票/平衡/多重資產型基金，基金總數達46檔。

31日開募的富邦富時歐洲ETF基金追蹤的是富時發展歐洲指數，該指數涵蓋國家、產業皆廣，歐洲多數國家有幸福國度稱號，永遠不缺創意且產業輪動穩定，可說是極佳的長期穩定投資工具。富邦富時歐洲ETF基金經理人牟宗堯指出，該指數成分股有540檔，15個投資國家中以英國佔比近3成為最高，投資貨幣也有6種；主要組成則橫跨歐洲所有產業，含括了能源、化學、工業生產、生物科技、銀行、通訊、房地產等。而富時發展歐洲指數最大權值股為台灣投資人耳熟能詳之雀巢(Nestle)，佔比近3%。另一方面，精品類的Burberry Group、LVMH、汽車族群的BMW、Ferrari、Daimler AG等，都是該指數的主要成分股。同時目前全球已掛牌、規模最大之歐洲ETF，亦追蹤該指數。