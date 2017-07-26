飛機飛行中試圖「打開機艙門」可能嗎？

（台灣英文新聞／黃慧瑜 綜合外電報導）媒體常常報導乘客試圖在飛行中打開飛機門等令人不安的事件，雖然這些脫序行為通常會有空服員即時制止，日前加拿大航空從牙買加飛往多倫多的班機上，一位加拿大成客在機上失控試圖打開機艙門，最後飛機迫降在奧蘭多機場，該乘客也被警方帶走，才結束這場鬧劇。

此類荒謬的事件層出不窮，過去在英國航空和德國漢莎航空也曾發生過類似事件，頻率高到平均每隔幾個月就會發生一次，但問題是：在數千英呎的高空，飛機門有可能被打開嗎？

一名美國航空的資深機長表示，艙門被客人打開的可能性很低，他說：「艙門本身就有避免被在高空中打開的設計。」若想在高空中打開機艙艙門，那你得非常強壯才有可能做到，否則基本上是不可能的。

位在高空中時，機艙內部是加壓的，所以乘客能在高海拔高空環境呼吸，飛機內部和外部的壓力有明顯差異，平均每平方英寸的差異為8磅，一般機艙門大小約6英尺高3.5英尺寬，這意味著要打開門，就需要克服24000磅的壓力 – 相當於6輛車或20隻北極熊的重量，而且大多數飛機皆使用緊密地裝在門框上的「插頭式」艙門。

擁有二十年飛行經驗的聯合航空機師道格拉斯莫斯Douglas Moss表示：「機艙內的高壓會讓艙門緊緊的關上。」

此外，還有鎖緊螺栓將門鎖在一起，並且需要駕駛艙允許才能開啟。這些螺栓通常位於飛機結構的深處，並且不會因表面破壞而損壞。

即使乘客以某種方式設法打開一扇門，但並不需要開始驚慌。當艙門在高空被打開，可能會發出很大的聲響，機艙內瞬間起霧、潮濕，溫度可能會顯著下降，雖然不是什麼好事，但其實不至於危險。

即便如此，這並不代表，在飛機上飛行時隨便打開門艙門是件無足輕重的小事。

試圖打開門的乘客往往精神狀況不穩定，道格拉斯說，沒有人可以確定他們可能嘗試的其他危險行為。