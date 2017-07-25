「新創意時代論壇」用創意翻轉台灣產業

（台灣英文新聞／黃慧瑜 台北採訪報導）為慶祝創刊４０年，《動腦》雜誌今(25)日在台北國際會議中心（TICC），舉辦「New Brain新創意時代論壇」，邀請來自荷蘭、德國、日本講者，共同透過具體的創意，翻轉產業與社會，開啟台灣活力樂齡、海洋生態、社會創新的新視野。

《動腦》創刊於1977年，40年來致力將「執行創意的創意」傳播給傳播人，並深信人人和最弱勢的人民，有權利要求最好的創意，為他們服務。因此，特別關心「生態、生活、生產、生命」。

人口老化是世界問題 看歐洲想台灣

來自德國「走出孤獨協會」創辦人許得夢（Dagmar Hirche），以「我們如何走出孤獨」為題，德國公民如何走出孤獨、結伴追夢行？「走出孤獨協會」善用社交新媒體，推動活力樂齡計劃，重塑年長者的新形象，台灣社會能從中得到什麼？

高齡人口不斷增加，許得夢在演說中指出，不只是歐美已開發國家，當她閱讀台灣人口年齡組成數據時，也發現高齡化的社會正步步逼近，她期望重新定義退休族的人生想像和計畫，推動銀髮族的數位學習，鼓勵銀髮族的社會參與，促成他們的身心靈健康。目前德國的友善高齡者政策雖然領先，但仍不完善，除了政府基民間機構外，高齡者的自我價值及自我認同也是許得夢致力推廣的目標。

循環經濟用途廣 如何用在翻轉產業？

近年各國積極討論循環經濟，其應用能落實在各種面向，以商業價值為目標的企業、以經濟生產為目的產業，也必須注入「再生」的思考。荷蘭貿易暨投資辦事處代表紀維德（Guy Wittich）認為，循環經濟是一種創新商業模式，對企業而言，不只能節省成本，也能創造新商機，更對全球資源的永續帶來一線曙光。

紀維德在演說時指出，荷蘭政府預期在2050年達到100%的循環經濟，對於同樣缺乏原物料的台灣，荷蘭經驗不只是借鏡，更是當務之急的重要參考。為達到100%的循環經濟模式，產官學間的合作更是不可或缺，紀代表也再三強調，世界是平的，跨國的合作是必需的，且政策並非是政府的口號，台灣的研發技術優良，只要從民間企業做起，那麼大家就會接二連三的效仿。

海洋國家 海洋是問題，也是機會！

另一位眾所期待的講師，來自鄰近的日本，位於大阪的近畿大學，是全球第一開發人工完全養殖黑鮪魚的學術單位，農學部水產學科教授澤田好史，長期致力研究人工養殖黑鮪魚技術，也透過文章、書籍，提醒大家海洋漁獲資源。

近畿大學靠著新開發技術及販賣養殖魚類營利，並將收益回饋給研究所，運用在繼續開發更新的技術，孕育更多水產養殖的人才，如此循循鄉聲，就如同海洋資源一般，永續的經營及運作。