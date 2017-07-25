首創「一園一區一走廊」大觀國中創客教育廊帶發表

全國首創，創客教育廊帶「一園一區一走廊」今(25)日下午於大觀國中啟用，由教育局林奕華局長、大觀國中顏學復校長、海峽兩岸交流學會伍必中會長等人進行揭牌儀式及體驗。透過民間力量引進兩岸知名科技及文創資源，建置全台首座「科技藝術專區」，打造創客教育所需美感剪裁、程式設計、食農手做等學習空間，更進一步透過校園空間盤整，利用活力樓轉角空間融入「新北創客123」等概念建置創客走廊，該走廊除以創客發展歷程、工具介紹、創客作品等靜態展示外，更設置影音及手作牆等新型互動科技，鼓勵學校師生隨時可進行創客發想。

新北市政府教育局於2015年率全國之先推廣創客教育，建置6校成為創客中心，教育局長林奕華表示，新北「創客教育」強調動手實作和問題解決的能力，首重「實作」、「創意」、「整合」及「自學」四大理念，期許現場教學從「基礎工具學習」、「模組架構熟悉」到「創發作品產生」培養學生創客素養及相關核心能力。新北市今(2017)年將以「校校有創客」為目標，陸續於9至12月辦理創客季相關活動，如9月辦理創客百場研習、偏鄉創客體驗；10月辦理兩岸創客論壇及創意滑車，11月辦理師生創客松及決戰伸展臺等。12月起，將媒合學校與相關創客資源，補助國小於內開設創客性社團，並於107年公布本市「創客三階課程教學手札與示例」，透過正規與社團課程引導，具體實踐校校有創客。

大觀國中校長顏學復表示，校園內引進民間資源建置「中華科技藝術教育專區」，包含「時裝設計」、「3D水族」、「畢卡索繪圖」、「編程機器人」、「食農探索」等空間，近期更完成創客走廊一、二期建置，未來更規畫成立「創客型態非營利幼兒園」。創客教育的發展除空間的營造外，更需要整體環境的相互配搭。學校為藝術教育特色學校，除透過民間力量引進兩岸知名科技及文創資源，建置全台首座「科技藝術專區」，打造創客教育所需美感剪裁、程式設計、食農手做等學習空間外，更進一步透過校園空間盤整，利用活力樓轉角空間融入「新北創客123」等概念建置創客走廊，該走廊除以創客發展歷程、工具介紹、創客作品等靜態展示外，更設置影音及手作牆等新型互動科技，鼓勵學校師生隨時可進行創客發想。