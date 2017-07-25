台北富邦銀行房貸市占躍升全台第5大

台北富邦銀行房貸業務維持穩健成長，至今年五月底，購屋房貸餘額上升至新臺幣3,859億元，較去年底成長4.2%，增幅優於整體市場平均的1.03%，市占率一舉躍升至全台第五大銀行。

2016年全台買賣移轉棟數24.5萬棟創新低，今年市場普遍預期將持平或小幅成長。北富銀表示，過去房貸市場多為公股銀行天下，近年來民營銀行在客戶服務及產品力上多所著墨，業務量迎頭趕上。在如此競爭激烈的房貸市場，北富銀房貸餘額及市占率能締造佳績，主要有4大關鍵：

1.與房仲合作良好：北富銀與市場上主要的房仲業者已建立良好的合作關係，協助房仲成交的案件可快速取得貸款服務，深得房仲及客戶信賴。

2.分行經營成效佳：近年來北富銀積極建置新一代實體分行，增加中南部服務據點，善用分行資源，提供優惠的房貸服務，並透過產品跨售，加深房貸客戶的往來關係。

3.房貸審核效率快：北富銀提供快速的審核服務，客戶從房貸申請、估價到核准，最快在2個工作天內回覆，減少客戶等待時間，獲得客戶高滿意度。

4.掌握數位化趨勢：掌握金融數位化趨勢，北富銀持續提供便利的數位服務，包含建置線上即時試算房貸服務，客戶線上輸入個人的職業、收入及房屋坐落區域、類型及屋齡等資訊即可自行估算可負擔房價、初估房貸額度及月付金，相當便利。另外還領先全台推出「房貸增貸線上申請平台」，線上完成身分認證即可得知初估可增貸額度及利率，線上完成申請。

未來，台北富邦銀行將持續秉持「誠信、親切、專業、創新」的核心價值，以客戶的需求出發，推出更多元化房貸產品並優化數位服務，滿足不同客群所需，為客戶提供更多元、便利且有溫度的數位金融體驗。