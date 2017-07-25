孫政才嚴重違紀 中共第六代「儲君」接班破局

（台灣英文新聞／曾冠融 綜合外電報導）中共19大將於今年秋天召開，被視為國務院總理李克強「熱門接班人選」，重慶市委書記孫政才卻於15日突然去職。連著幾日，中共對孫的去向隻字未提。直至昨（24）日，中國官媒證實孫政才「涉嫌嚴重違紀」，中共中央紀律檢查委員會已立案審查。

1963年生，農家子弟出身的孫政才曾以最年輕部長之姿，被溫家寶任命為中國農業部部長。他受到江派大老賈慶林、劉淇、曾慶紅的長期栽培，歷任北京市委常委、吉林省委書記等，在短短10年間順利從正廳級直升副國級。

18大時，孫政才成為25名中央政治局委員中最年輕的一人，與廣東省委書記胡春華同為唯二的「60後」（1960~1969年間出生）。外界普遍看好，孫政才有望在今年的19大躋身政治局常委之列。並且，在20大時與胡春華作為「第六代接班人」，各自接替李克強、習近平的中國國務院總理、國家主席職位。

本月15日，孫政才卻無預警地被解除重慶市委書記、常委、委員職務，由習派的前貴州省委書記陳敏爾接任。目前看來，陳敏爾即有可能於19大取代孫政才，進入中共中央政治局。而孫政才的仕途中止，大勢已定。

究竟為何19大的「入常紅人」孫政才會突然中箭落馬？今年2月，中共巡視組至重慶視察「回頭看」情況時，曾經批評當地一些重點問題仍然未見改善。中央批評，孫政才清除「薄熙來」、「王立軍」思想遺毒不夠徹底，國企的貪腐狀況依舊，違反中央規定的八項精神。 孫政才因此沉寂，接受黨內調查。

《紐約時報》專文分析指出，孫政才是政治鬥爭下的犧牲品，這顯示習近平不再願意承接中共歷屆的接班慣例。過去，中共曾經建立起不成文的菁英晉升順序，領導人欽點的接班人按部就班地經歷各式職位訓練，最終達到高位。習近平顯然不想理會這套傳統。法新社報導，上海政法學院副教授陳道銀即表示，撤換孫政才是習近平「向政治對手發出警告」。顯示自己是黨內「決定性聲音」，可以自身意願安排人事。

加州大學21世紀中國研究中心主任謝淑麗（Susan L. Shirk）指出，「習近平盡可能把權力集中在自己手中」。因此，他會盡可能在政治局常委、委員安插自己的人馬。

習近平的人馬蔡奇在5月接北京一把手（市委書記）、陳吉寧出任北京市副市長、代理市長，就是根據這個邏輯。另外，曾與習近平共事6年，習在浙江的部屬應勇，兼任上海常務副市長不到半年，就在今年1月補選上上海市長，也被視為有望跳過上海市委書記韓正，入局19大。

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