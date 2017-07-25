即時擋下！波蘭總統否決爭議性司改案

（台灣英文新聞／曾冠融 綜合外電報導）波蘭總統Andrzej Duda週一（24）日回應民意，否決了一項國會通過的司法改革案。Duda此次的決定出乎眾人意料之外，他稱決定前已多方諮詢法律專家、法官。

緩慢、無效率的司法系統一直是波蘭的沉痾。有鑑於此，保守派執政黨法律正義黨（Prawo i Sprawiedliwość，PiS），提出一系列司法改革法案，改革重點包含：重組最高法院並勒令原法官卸任、司法部長可指定現役法官進入最高法院、25人「國家司法委員會」由國會挑選委員等。

其中，國家司法委員會負責提名普通、最高法院法官，其25位委員原先是由專業的法律機構推舉而出。司改案後，改由國會議員提名、挑選司法委員會委員。每位委員會委員須獲3/5的國會議員同意，執政的PiS黨在參眾兩院都掌有過半議席，十分有利其大手干預司法體系。反對黨認為執政者企圖藉著司改讓政治力滲透至司法體系，剝奪最高法院的超然獨立，對波蘭的法治造成重大威脅。

法案提出後，這幾周有上萬名波蘭群眾上街遊行。《BBC》報導，五月一份民調指出有63%波蘭人認為，司法體系效率不彰、出現多次問題判決，改革勢在必行。但是，PiS黨大張闊斧的改革方案卻不是民眾接受的結果。大量民眾在總統府前集結，他們揮舞著波蘭國旗，高喊「解放法院」、「捍衛民主」，直斥國會是可恥的叛徒。儘管如此，參、眾議院仍然無視抗議聲浪，分別於20日、22日通過法案。

民眾於總統府前進行燭光遊行，抗議政府侵犯司法獨立性。

PiS黨自2015年執政後，多次立訂爭議性法案。不僅確保政府得直接任命公共媒體主管、禁止媒體採訪國會議員，更變更憲法表決規範、限縮憲法法庭權力。種種作為都顯示該國政府擴張的言論箝制，侵害獨立的司法權以及媒體代表的監督性權力，讓外界不禁害怕波蘭民主崩壞，走向獨裁極權之路。

歐盟針對波蘭的司改案，亦重話抨擊。聲稱波蘭政府若一意孤行，不排除祭出經濟制裁抵制。前波蘭總理，現任歐洲理事會主席圖斯克（Donald Tusk）大聲呼籲，希望他的波蘭同胞不要把歐盟越推越遠。

總統Andrzej Duda 昨日的作為算是即時止血。Duda由人民直選選出，其權力不若總理，平時不會特別介入政府運作。但是他仍然保有法案提交權、法案否決權、得在特定情況下解散國會。年輕的Duda出身PiS黨，大眾原先多半認為他不會有太大反轉。豈料，Duda否決了大部份的法案內容，僅允諾司法部長有權任命普通法院院長。他在一電視訪問表示：「司法改革無益於實現正義。」Duda強調，這些法律需要修正。

理論上來說，現在責任回到國會身上。PiS可決定要動員3/5的國會議員「反否決」總統，或是利用接下來幾周修正遭否決的法案再尋求總統支持。PiS黨對Duda的決定表示遺憾。總理兼黨主席席多（Beata Szydło）回應：「我們不應向街頭、國外的壓力屈服。新的改革法案有穩定多數支持，PiS會一步步實踐計畫。」