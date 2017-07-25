陳副總統：台灣不會缺席防制人口販運工作

(台灣英文新聞 / 林靜怡 台北報導) 內政部移民署為響應聯合國7月30日「反人口販運國際日」，移民署自今(25)日起一連二天在台北舉辦「2017年防制人口販運國際工作坊」。台灣副總統陳建仁、內政部長葉俊榮、各國駐台使節與專家學者皆出席本論壇。

台灣副總統陳建仁於「2017年防制人口販運國際工作坊」表示，台灣不會缺席防制人口販運工作。(照片由台灣英文新聞 林靜怡 拍攝)

陳建仁副總統致詞時說，台灣做為一個民主國家，堅持和平、自由、民主及人權等普世價值，在今(2017)年協調會報成立10週年之際，除了強力宣示台灣決不在防制人口販運工作上缺席外，政府會承擔善盡地球國際社會一份子的責任，致力在外交與全球性議題中做出貢獻，並尋求、強化與各國的未來合作。

美國在台協會台北辦事處代理處長傅德恩（Robert Forden）。(照片由台灣英文新聞 林靜怡 拍攝)

美國在台協會台北辦事處代理處長傅德恩（Robert Forden）致詞時說，台灣在全球防制人口販運的工作當中，扮演著重要角色，歷年成效備受國際肯定。美國國務院在美東時間6月27日上午公布「2017年全球防制人口販運評比結果」，台灣在全球180多國評比中仍然名列第一級國家，連續第8年獲得肯定。

內政部長葉俊榮說，打擊人口販運，落實人權治國理念。(照片由台灣英文新聞 林靜怡 拍攝)

內政部長葉俊榮表示，台灣的人口販運策略不但與國際接軌，更與時俱進。由早期的「預防宣導」、「查緝起訴」、「保護安置」的3P政策，後來再增加「夥伴關係」，以4P面向架構，推動人口販運防制工作。不斷強化跨領域與跨國境的平台機制，有效防制人口販運。

本次出席國際工作坊的Julie Meeks，是一位和加拿大皇家憲兵隊(Gendarmerie Royale du Canada, GRC) 合作的專家，她說，無論是在台灣還是在加拿大，防止人口販運的工作都會持續下去。雖然每一個國家的措施都不太一樣但都值得各國交流與學習。她與GRC和NGO團體合作落實執行搶救人口販運計劃已近27年了，除了進行協助有關調查工作外，她還會到各地簡報人權自由的重要性。

Meeks告訴記者，雖然從事這份工作已經很多年了，但最讓她印象深刻也最為驚訝的，莫過於遭到不當對待的受害者的態度。那些人原本的生活就已經很不好了，來到別的國家，卻在衛生條件差的環境中生活，還得遭他人不當虐待……那些人早已經不知道什麼叫自由了。

Meeks說，在救援中，最常遇見的是來自中國大陸、東歐國家還有墨西哥的非法勞工。那些大陸籍勞工多數被帶到魚工廠與禽類屠宰廠工作，而來自東歐國家的，以婦女為居多，多從事非法性工作。

觀看台灣對販運人口的打擊，根據移民署自2014至2016年間的統計，在台灣接受安置的外籍被害人人數從2014年292位，2015年192位到2016年156位，都有明顯的下降趨勢。而在統計類別裡，外籍勞工多以勞力剝削居多，以性剝削次之。而這些外籍被害人當中，又以印尼籍勞工為多數。內政部與勞動部結合民間團體已在全台設立25處安置處所。

內政部移民署表示，蔡英文總統於2006年1月擔任行政院副院長任內時就頒布「行政院防制人口販運行動計畫」，並通令中央各部會及各地方政府依據行動計畫辦理相關防制業務。自2007年1月起中央成立整合各部會資源的「行政院防制人口販運協調會報」聯繫平臺已10年。而截至目前為止，移民署與外交部已和18個國家簽署移民事務及防制人口販運合作的協定或備忘錄，展現與國際接軌的決心。

內政部長葉俊榮(左一)、副總統陳建仁(左二)與其他貴賓一同宣示「4P協力 綻放藍心」(照片由台灣英文新聞 林靜怡 拍攝)