研究：閱讀文字後飲酒可延長記憶時間

（台灣英文新聞/ 李昱德 綜合外電報導）飲酒過量會損傷記憶力，喝酒開車會影響判斷力還有反應速度，那什麼時候喝酒是對的時間呢？一個最新的研究可能有辦法回答這個問題。

英國艾希特大學(Exeter University)最新的研究隨機找來88名常常在社交場合飲酒的民眾，先要他們學習全新的字彙，接著將他們隨機分成兩組人，一組被要求可以任意飲酒，另一組則不得飲酒，然後，讓受測者回家，隔天再次進行相同的單字測驗。

研究人員驚訝的發現，那些有喝酒的人記得的單字比較多，雖然平均下來飲酒組的每個人喝下的酒類大概是4杯左右，不過喝越多的人，似乎記得的東西越多。

研究團隊的Celia Morgan教授指出，雖然無法百分之百確定為什麼會產生這樣的效果，不過大部分的研究員相信，酒精有阻止大腦學習新東西的功能，大腦負責短期、長期記憶的海馬迴因此「因禍得福」，得以空出平常用以學習新知的部位，來將最近已經學會的東西，從「短期記憶區」移動到「長期記憶區」，記憶力因此被「延長」了。

在此之前，雖然已經有其他團隊做過類似的實驗，不過那是在實驗室中，把所有的變數都掌控好的情況下進行，像這樣讓人們於自己家中這類的自然環境中隨意飲酒、生活倒是頭一遭。

除了單詞之外，研究員也有進行另一個類似實驗，改讓受測者觀看圖片，不過比起文字，觀看圖片後喝酒似乎沒有相同的效用，喝酒與沒喝酒的人在記憶力的表現上相去不遠。

不過即使如此，也不代表人們可以以此為由酗酒，研究員警告，這樣增加記憶力的正面效益十分有限，如果長期過度飲酒，酒精會傷害的可不只是記憶，還包括生理、心裡的健康狀況，這可不是短期增加的少量記憶可以彌補的。