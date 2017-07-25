使館遭襲以色列讓步 聖地金屬探測器將撤除

（台灣英文新聞/ 李昱德 綜合外電報導）以色列在聖殿山架設金屬探測器一事引發伊斯蘭教的大規模抗議，除了街上湧現的抗議人潮與警方爆發激烈衝突外，昨(24)日甚至發生以色列駐約旦大使館警衛遭刺傷的事件，迫使以色列政府讓步。

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以色列總理納坦雅胡(Binyamin Netanyahu)昨(24)夜宣布，以色列安全內閣在深夜會議後決定採納各方意見，以其他高科技審查方式取代金屬探測器，來保障前往聖殿山朝覲者的安全，金屬探測器將會被撤除，與之前強硬的立場南轅北轍。

發生在約旦首都安曼(Anman)的以色列大使館攻擊事件起了決定性的作用，23日夜晚一名警衛遭人以螺絲起子刺傷後，開槍掃射造成兩名約旦人死亡，以色列部分派駐在約旦的外交官隨後撤回國內，雖然以色列以外交豁免為由拒絕讓約旦警方訊問開槍警衛，態度卻明顯軟化。

聲明中指出，將在聖殿四周增派警力做為過渡措施，大約將實施半年左右，以國政府也沒有明確說出金屬探測器會在何時被移除，外界也不知道將以什麼樣的安檢方式取代現在的措施，以國媒體猜測，可能會以高感度的相機作為替代。

聯合國中東和平進程特派員Nickolay Mladenov警告，如果本週五(28日)前以國並沒有提出可接受的提案，雙方的衝突將會更加一發不可收拾，因為耶路撒冷的問題並不只限於當地，而是會影響全世界數十億的人。

現階段，針對以色列的抗議和衝突，已經造成7人死亡。

不過，即使以國退讓「宣稱」會撤除金屬探測器，現在仍無從得知會不會有效中止所有暴力行為，除了巴勒斯坦駐聯合國大使堅持，在包括金屬探測器和路障在內的所有物件被移除前，街頭抗爭都不會停止；耶路撒冷有權發布伊斯蘭敕令的穆夫提(Mufti)也說，只接受聖地狀態回復到14日以國警察遭到攻擊，引起以色列加強安檢措施前的狀態。