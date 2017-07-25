32年功成身退 微軟「小畫家」即將走入歷史

（台灣英文新聞／曾冠融 綜合外電報導）簡單好上手的繪圖軟體小畫家，大概是許多人初接觸電腦時的珍貴回憶。微軟昨（24）日表示，秋季 Windows 10更新時，預計將小畫家列入棄用名單，不再積極開發。

微軟早在1985年的Windows 1.0就推出小畫家，雖說它的功能比不上Photoshop之類的專業繪圖軟體，但小畫家的操作方式簡易，可以簡單縮放、截圖、剪裁等，是不少人學習電腦時使用的第一套繪圖軟體。

不過，小畫家終究應付不了變遷迅速的時代潮流，即將在今年秋天走入歷史。微軟宣布了新版Windows 10系統更新時，一系列將「移除、不再積極開發」的程式名單。包括小畫家、郵件收寄軟體Outlook Express都出現在名單之列。至於確切的更新日期，微軟並未公布。

微軟預期以今年四月推出的Paint 3D 完全取代小畫家的繪圖功能。使用者可以輕鬆利用Paint 3D軟體，從零開始繪製3D作品，從各個角度調整作品的顏色、肌理，透過線上列印服務、3D印表機匯出作品。由於Paint 3D的操作介面等都跟小畫家不甚相同，不能視為小畫家的更新版。

Paint 3D的操作介面和小畫家截然不同。圖片截自微軟官網介紹影片。