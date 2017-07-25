台鐵首例鋰電池爆炸  廠牌不明行動電源引發

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）台鐵昨(24)晚一列普悠瑪列車，發生首例旅客行李箱內鋰電池爆炸案件，台鐵緊急疏散旅客，幸好無人傷亡。



台鐵445次台東開往樹林普悠瑪列車，於昨晚8時12分，突然在第3車旅客行李箱的鋰電池爆炸，列車緊急在鳳林的南平站停車。

台鐵表示，當時整輛列車有近五成旅客，事發當時，第三節車廂內乘客並不多，坐在二十二號的一名女性旅客，放置在上方的行李箱突然冒煙並發生爆炸。

據該名旅客表示，她晚間從花蓮玉里站搭車北上，卻忽然聽到像「氣球爆炸」的聲音，不久又爆了第二聲，看到有濃煙冒出，她立即把行李箱拿下來。

旅客緊急按車上SOS求救，車上兩名乘客連忙拿來兩支滅火器將火熄滅，車內布滿濃煙與滅火器粉末，所幸爆炸僅造成旅客虛驚，並無傷亡傳出。

由於車廂內煙霧瀰漫，列車人員緊急將第三車旅客疏散到其他車廂，列車並緊急停靠南平站，隨後再行駛到花蓮站，台鐵緊急更換新的車廂編組，於晚間8時45分繼續開往台北樹林，行程延誤約五分鐘。

台鐵表示，這是首例鋰電池在列車車廂爆炸案件，旅客行李也受損，幸無人傷亡。



鐵路警察初步調查，這名約四十歲的張姓女乘客指出，爆炸的行動電源是朋友送的禮物，廠牌不明，由於沒使用而放在行李箱內；警方排除恐怖攻擊，研判這起爆炸事故，疑是行李箱內已燒壞的行動電源所引發。