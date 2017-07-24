玉山盃全國青棒錦標賽新北青棒代表隊3連霸冠軍 朱立倫市長接見勉勵

新北市青棒代表隊參加2017年玉山盃全國青棒錦標賽榮獲全國冠軍，市長朱立倫於今(24)日在市府接見代表隊教練團與選手，嘉勉代表隊在本次賽會的辛勞與亮眼表現，新北勇特地將冠軍獎座獻給市長，與市民共享這份榮耀。

市長朱立倫表示，玉山盃全國青棒錦標賽今年邁入第11年，新北市青棒代表隊今(2017)年度參賽再度勇奪全國冠軍，自2015年起已連續3年稱霸號稱「臺灣甲子園」的玉山盃，為新北增添榮耀，這個成就相當難得。朱市長也以最近登上大聯盟波士頓紅襪隊的臺灣之光林子偉為例，期勉選手們要好好享受球賽，不要怕辛苦，球才會打得更好，也期許大家都能持續突破自我，朝向自己的目標邁進。

教育局指出，本年度新北市代表隊由穀保家商協助組訓參賽，在領隊蔡明堂、總教練周宗志，及教練鄭志強、田家銘、王傳家領軍下，帶領穀保家商14名選手、鶯歌工商4名選手，共18名隊員代表參賽，陣容堅強，投打俱佳，從預賽、複賽到決賽一路過關斬將，PK18個縣市的菁英隊伍，寫下新北市青棒代表隊自2015年來連續3年稱霸全國的歷史紀錄，此番殊榮相當不容易。

此外，今年賽會場上新北代表隊不乏表現亮眼的優秀選手，其中獲頒本屆玉山盃投手獎的林鋅杰同學，從預賽開始都在關鍵時刻救援守勝，在冠軍戰登板先發更是7局飆出9K(三振)化解對手強打攻勢，是新北市這次奪冠的最大功臣。賽後林鋅杰同學表示，去(2016)年玉山盃表現雖然不理想而被排除在國手名單之外，但今年已經高三了，今年以來調整心態努力練習，更保持平常心去表現，讓球速變快，控球也更加穩定。

新北市在玉山盃奪冠後再次取得籌組中華代表隊組訓權，其中新北市4名教練、8名優秀選手也將披上中華隊戰袍一起遠征加拿大安大略省，參加世界棒球總會(WBSC)於9月1日至10日舉辦的「2017年第28屆U-18世界盃棒球賽」，與義大利、澳洲、尼加拉瓜、韓國、加拿大、日本、荷蘭、南非、墨西哥、美國、古巴等棒球強國在國際賽會殿堂交手，朱立倫也勉勵中華健兒在接下來出國參賽前的集訓期間做好萬全準備，屆時在賽會上全力以赴發揮實力，將世界冠軍帶回臺灣，為臺灣爭光。