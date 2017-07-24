歡慶父親節 各大飯店祭優惠

（台灣英文新聞／黃慧瑜 綜合報導）八月腳步近，該如何感謝一直辛勞付出的爸爸呢？美食品味是身心勞碌後最直接的犒賞慰勞，美麗信酒店集團推出『愛爸爸．好食在」超值美食饗宴，台北美麗信花園酒店「雨林餐廳」針對父親節特別推出《豪愛88˙戰斧大豬排伺候》回饋活動由主廚精心規劃的百匯美饌，以美食佳釀滿足爸爸的味蕾；新竹美麗信酒店則是獻上冰涼啤酒讓爸爸在炎熱的8月好好放輕鬆，犒賞老爸一年的辛勞，一同歡慶父親節！

台北凱撒【精彩八月超爸氣】

八月份台北凱撒推出【精彩八月超爸氣】活動，Checkers自助餐廳於8/1~ 31推出『四人同行爸爸免費』活動(8/5-6 不適用)，期間於午餐及晚餐提供豐富的酒類飲品搭配餐檯豪邁燒烤肉串，邀請摯愛的父親一起大口吃肉，大口喝酒享受闔家歡聚氣氛。此外8/5~6另有與爸爸吃大餐享88折優惠；飯店3樓的王朝餐廳則於8/1~13『家宴料理父親節限定菜單』，帶爸爸享受「蒜蓉蒸帝王蟹」、「凱撒脆皮豬腳」、「酸菜胡椒燜鴨」等16道主廚手路菜，邀請父親共赴饗宴還可享88折優惠，如此超值又實惠的豐盛饗宴怎讓人不心動。

台北喜來登【齊饗父愛】

台北喜來登推出【齊饗父愛】餐飲活動，安東廳於8月8日當天推出法式風情限定套餐，主廚特別精選「美國和牛牛小排佐綠胡椒醬汁」搭配「清蒸龍膽石斑佐生蠔醬汁」，邀請爸爸享受一場優雅紳士的頂級饗宴；而桃山也於8月8日呈上父親節限定套餐，包含鮮甜開胃海膽、脆口富有彈性的生魚片與炙美國和牛丼飯等多樣經典日式料理，邀請爸爸在夏日徜徉於清爽的海陸盛宴。以食材新鮮、多元美食享受著稱的十二廚於父親節當日特別推出4人同行，年滿70歲父親享半價優惠，比薩屋亦於8月7日至8月11日推出凡點購PIZZA，即享有PIZZA第二份半價(以價低者折價)，外帶亦適用；大廳酒吧更於8月份推出「仲夏微醺月」活動，特別邀請日式調酒職人設計出兩款風味獨特的調酒，包含「Smoking Old Fashioned」及「Akashi Mule」，讓繽紛美饌豐富你與父親共饗的歡聚時光。

台北國賓大飯店選字蛋糕

台北國賓大飯店清楚勾勒出爸爸的八種男人味，凡於8/8父親節當天午、晚餐四人同行於明園西餐廳、ahmicafe、川菜廳、粵菜廳、ACUT牛排館、天母川菜廳用餐，即贈送特製自選字蛋糕一個，顧客可以在「帥、勇、壯、富、發、猛、強、好｣等八個字中，現場挑選最符合自己爸爸形象的字樣蛋糕，由服務人員遞上，獻給爸爸最真摯的祝福。

另外Corner Bakery 63國賓麵包房也推出德國經典巧克力蛋糕－ 微醺森林 ，今年父親節蛋糕於台北及林口國賓麵包房同步販售，8/1前預購享優惠價，取貨時間為8/5-8/8。

台北美福大飯店​【尊榮禮遇】

喜歡大口吃肉品嘗海鮮嗎？台北美福大飯店提前於周末8/5～8/8推出【尊榮禮遇】父親節饗食專案，喜歡大口吃肉的父親們，最適合前往正推出「和牛放題」活動的彩匯自助餐廳用餐，8月8日父親可獨享午餐NT$88及晚餐NT$588震撼價(需另加該餐期價格的10%服務費)，潮粵坊、米香、晴山及GMT義法餐廳也分別推出指定菜色心動價NT$88，品嘗鵝肝、鮑魚及西班牙伊比利豬等珍貴食材。父親節的精彩美饌感動爸爸的味蕾，子女們更可參加「我愛老爸Instagram抽獎活動」，凡於活動餐廳消費並分享「與老爸最值得留念的照片」上傳Instagram（帳號需設公開）分享並標記@grandmayfull，告知餐廳並填寫抽獎券即可參加抽獎，有機會贏得價值NT$41,000台北美福大飯店皇家套房乙晚、價值NT$30,000的總裁級訂製手工西裝外套等限量禮品

雲品溫泉酒店 ​父親節帶爸爸來用餐享88折優惠

雲品從8 /5-8/8為期四天，推出父親節餐飲優惠與活動， 帶爸爸來吃飯享優惠：丹彤西餐廳用餐即贈每人一隻雪茄造型手工巧 克力，凡於8/5-8/6預訂丹彤下午茶爸爸可再享88折、 寒煙翠中餐廳消費滿NT$2,888贈送紅酒一瓶(市價NT$ 990)。不知道如何對爸爸大聲說愛嗎，雲品讓你唱出來，8/ 5-8/8下午三點到五點，免費參加「傳情舞台」， 活動現場邀請參加者透過臉書直播分享，對爸爸獻唱一曲， 參加就有機會抽中雲品山景平日住宿券(市價NT19,058) 趣味香菇培養組、歐舒丹沐浴備品旅行組、三百元餐飲抵用券等多項 獎項。​

晶華酒店「晶健康」住房專案

晶華酒店要為老爸打造優質的休閒的生活、關注老爸的健康，和您一起表達為人子女對於父親最實質的關愛與敬意。 8月5日至13日， 台北晶華酒店與專業的健檢中心合作，推出「晶健康」住房專案，為全天下的爸爸精心奉上一套包括住房以及半日健康檢查的行程。 11,880 元起即可讓父親們在這專屬於他們的節日裡，入住五星級酒店，並前往五星級健檢機構進行原定價為12, 000 元的半日健康檢查 。

「Mega 50餐飲及宴會」父親節大餐

新板美食地標、且是當地唯一國際五星品牌的「Mega 50餐飲及宴會」旗下的三間餐廳，包括由廚藝純青的港籍名廚蘇權暉掌杓的望月樓粵菜餐廳(48F)，將於8月5、6日(週末)及8日(週二)的午晚餐時段，將推出精心設計的中式桌菜；Asia 49亞洲料理酒廊(49F)，由來自馬來西亞檳城的華裔主廚伍偉杰，科班出身，年紀雖輕，卻擁有豐沛的國際餐飲工作經驗，精準展現東南亞料理的特色風味；全國最高的自助餐廳，50樓Café自助餐廳(50F)，大片落地窗框住雙北美景，令人心曠神怡！ 為向偉大的爸爸致意，50樓Café特於8月8日(週二的午晚餐)用餐一律88折各自推出誠意滿滿的父親節大餐。不論是豐美中式桌菜、道地南洋佳餚、或是全國最高自助餐廳的海陸珍饈，精彩可期！

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