經濟表現不如預期 IMF調降英美經濟成長預估

（台灣英文新聞/ 李昱德綜合外電報導）在2017年的前三個月經濟表現不盡理想的情況下，國際貨幣基金會(IMF)在今(24)日降低了對英國經濟成長的預期數字，美國的成長可能也將不如預期。

在去(2016)年六月脫歐公投後，由於2016年下半年成長的經濟活動，IMF在10月預期英國在2017年的成長率約為1.1%，不過在今年1月將這個數字拉高到1.5%，4月的時候又持續提高到2%，不過IMF很快就注意到似乎有點過度高估，轉而在今日下修到1.7%，這是在脫歐公投後，IMF首次下修英國的經濟成長預測。

IMF經濟分析師Maurice Obstfeld表示，基金會之所以調降預估值，是因為英國在今年上半年的經濟表現開始下滑，不過現在就說已經看到脫歐造成的「最終結果」，尚且言之過早。現階段，雖然降低了對英國在2017年的經濟表現期待，對於2018年的預估值1.5%卻仍然維持不變，不過IMF警告，如果脫歐談判未能順利進行，甚至完全失敗的話，將會重挫英國經濟。

相較於對英國的期望下降，對歐盟的其他國家就顯得有信心多了，尤其是4大歐盟經濟體德國、法國、義大利和西班牙，德國的經濟成長率被調高0.2%，來到1.8%，法國則被調高0.1%到1.5%，義大利和西班牙則都調升了0.5%，分別是1.3%和3.1%。

一般而言，IMF會為了配合春季會議和年度會議，在4月和10月產出世界經濟概要的報告書，不過每個1月和7月會先公佈更新的結果。整體而言，2017與2018年的全球平均經濟預估將維持在3.5%和3.6%，這是在歐盟區、日本和中國高漲的經濟成長被其他地區拉低後的結果，美國的經濟成長則因有所動搖。

Obstfeld直言，跟全世界相比起來，美國的經濟成長率本來應該是最穩的才對，本來IMF預期美國可以有比長久以來略高的經濟成長，只是包括減稅在內的各項川普政見未能兌現，讓IMF決定把美國2017與2018兩年的經濟成長預估都降低到2.1%，在此之前，IMF本來認為美國應可在兩年保有2.3%和2.5％的成長率。

IMF指出，雖然英國脫歐公投通過和川普當選所產生的經濟震盪應該不太可能再發生一次，各國政策的不確定性仍然很高，投資人的疑慮依然存在，這些不穩定因素都可能影響私人投資信心，並弱化未來的經濟成長。