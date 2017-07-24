擔心影響課業 4成台港家長不想暑假帶孩子出遊

（台灣英文新聞／黃慧瑜 台北綜合報導）炎炎夏日，許多家長會把握暑假期間，安排一趟親子旅遊，共度開心的夏日時光，旅遊網站Expedia智遊網針對台、港、日、韓共4000名青少年和家長受訪者進行「親子旅遊態度大調查」，結果顯示4大亞洲國家中，有超過9成青少年認為家庭旅遊可讓家人之間情感更親近，但家長對於家庭旅遊態度卻大不同。

4成台港家長因擔心課業不想帶孩子暑假出遊

從調查顯示約四分之一台港家長不想帶小孩去旅行，表示以「不想讓小孩耽誤學校課業」為最主要原因，反觀日韓僅有約2成的家長有此感受。另外，從調查中發現，當詢問是不是不想帶小孩去旅行時，僅有不到1成的韓國家長會有如此想法，但台、港、日則有約四分之一的家長希望不帶小孩一起旅行；其中，近4成台港家長表示以「不想讓小孩錯過課程」為最主要原因，而近5成日本家長則表示「需要暫時休息」。

超過9成青少年想跟家人一起旅遊增進感情

Expedia智遊網發現，近9成青少年表示「家庭旅遊」比「新玩具／遊戲」更為重要，且有超過9成青少年認為家庭旅遊可讓家人之間情感更親近。因此，有許多家長會把握暑假期間，安排一趟國外的親子旅遊，增進家人之間感情。調查顯示有超過8成至少會每年安排一次以上的家庭旅遊，又以將近7成韓國家長每年安排二次以上的家庭旅遊比例最高，其次為日本55%、台灣45%和香港25%。

暑假親子出遊必看！達人傳授爸媽5大旅遊撇步

根據Expedia「親子旅遊態度調查」顯示，近5成的日韓家長在旅行中較會讓小孩放鬆或晚起床，但約5成台港家長則會保持相同「虎爸虎媽」的華人教育風格，並不會因外出旅遊而改變既有的教養方式。

調查也發現，有超過７成台灣家長會花更多時間在研究親子旅遊景點，將重心轉移至親子旅遊。對於將近9成的親子而言，旅遊其實是個留下美好回憶的重要時刻；也有超過7成家長表示，旅行是個能夠教育孩子新事物的機會，因此在旅行中以輕鬆又生活化的方式，通常可以讓小朋友較能接受，也可讓旅行更添加意義。

為鼓勵今年暑假帶著小朋友一起來趟親子之旅，Expedia智遊網特別邀請親子旅遊達人大口分享5大親子旅遊撇步，讓訂機票、飯店到安排行程不再是件麻煩的事情。親子旅遊達人大口表示帶著小朋友能更感受到旅程中不一樣的視野，而且會出現更多意外的驚喜。