中醫健康減重 白領久坐族月甩4公斤

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）根據「2013~2014年國民營養健康狀況變遷調查」，成人過重及肥胖盛行率43%，其中男性肥胖率48.9%，甚至比女性的38.3%高出許多。肥胖不僅是外在審美觀問題，更與三高和諸多慢性病脫不了關係。內湖區健康服務中心和台北市立聯合醫院特別舉辦中醫職場健康減重競賽，鼓勵民眾用健康的方式來減重。

在中華票劵金融公司上班的施先生，因為工作繁忙壓力大，上班久坐，缺乏運動，體重直線上升而過重，透過中醫減重，短短4周即成功減重4公斤

北市內湖區健康服務中心主任紀玉秋指出，由於職場上班族飲食大多三餐在外，加上久坐少動、高脂飲食及嗜喝含糖飲料，中年上班族普遍呈現中廣身材，導致高血壓、高血脂及糖尿病等相關慢性病的罹病率和死亡率上升。為推動職場健康營造，鼓勵員工力行健康生活，做好個人體重管理，特別結合市立聯合醫院林森中醫昆明院區辦理中醫健康減重競賽。

北市立聯合醫院林森中醫昆明院區瞿瑞瑩醫師表示，中醫穴位埋貼耳珠有助於刺激身體各穴位如：耳神門、內分泌點、飢點、腦點及胃點，並配合「鋼勁滾筒」按摩穴位律動課程，對於安神、寧心幫助睡眠調節內分泌，避免暴飲暴食、調節食慾遏止飢餓並放鬆腦神經紓解壓力，讓員工達到紓壓、促進血液循環、筋膜放鬆、鍛鍊核心肌群等目的，進而健康減重。