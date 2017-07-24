中非共和國衝突 聯合國維和部隊1人喪生

（台灣英文新聞/ 李昱德綜合外電報導）聯合國派駐在中非共和國(CAR)的維和部隊(MINUSCA)在當地時間23日，遭到激進基督教武裝組織反巴拉卡(anti-Balaka)襲擊，造成一死三傷。

MUNUSCA發言指出，該部隊正在護送裝水用的水槽到河邊，試圖將這些容器填滿以運送水到當地的村莊，未料卻遭遇埋伏，在此之前，21日維和部隊的巡邏隊伍也遭到襲擊，1名攻擊者遭到擊殺，聯合國同樣也認為是由反巴拉卡所為。

中非共和國一直有基督教和伊斯蘭教對立的嚴重問題，2013年伊斯蘭武裝組織塞雷卡(Séléka)發動政變進軍首都班吉(Bangui)，驅逐基督教總統博齊澤(François Bozizé)，受到聯合國的強烈譴責，基督教徒隨後成立反巴拉卡與其武裝對抗，不過反巴拉卡跟塞雷卡一樣，都藉由殺害、攻擊不同信仰的平民，來達成報復的目的，因此反巴拉卡很快也被聯合國認定為恐怖組織。

塞雷卡和與其對立的反巴拉卡互相攻擊，讓中非共和國陷入長達4年的內戰泥淖當中，內戰爆發到2014年1月期間，就已經有超過1,000名平民喪生，超過100萬人逃離家園，其中超過48萬人逃出國境成為難民，安置在鄰近的喀麥隆、查德等國境內，另外50萬人雖然滯留在國境內，狀況卻沒好到哪裡去，頻繁的戰亂讓他們無法返回家園，只能四處流浪。

聯合國現階段派駐在中非共和國的部隊大約有1.2萬人，其中包括1萬左右，由摩洛哥、法國等國組成的多國軍事人員，還有一些警察部隊，主要負責人道救援相關的任務，除了運送救助物資外，相關內容還包括保護平民、促進人權、推動該國政治改革等，如果有必要的話，甚至會在中非政府無法管到的地方，提供軍事協助。

然而，安理會授權的維和任務期限將在今(2017)年11月終止，在駐紮期間維和部隊多有傷亡，政府的軍隊仍無法妥善管理國家，民兵組織仍然橫行國內，短時間內該國問題仍然無法獲得解決。