  1. 首頁
  2. 文化

東南亞餐桌上的家鄉味 臺博館展出

By 黃慧瑜／綜合報導,台灣英文新聞－編輯
2017/07/24 12:18

（台灣英文新聞／黃慧瑜 台北綜合報導）喜歡東南亞美食嗎？隨著新住民人數升高，南洋料理也越來越常見於我們生活周遭，但你可曾想過，越南的生春捲、酸魚湯，泰國的打拋豬、米線，或是印尼的薑黃飯，每道料理背後都蘊藏異鄉人們對家鄉的濃厚情感與生命故事？

國立臺灣博物館即日起推出《南洋味．家鄉味》特展，用飲食串起東南亞新住民與家鄉的聯繫，也讓臺灣民眾從飲食認識異國自然環境與文化。

「南洋」泛指亞洲大陸以南的陸地及南太平洋、印度洋的廣大海域，近年學界常用「島嶼東南亞」及「半島東南亞」劃分。因位處熱帶地區而有豐富的物產，也因天候炎熱，此地人們自古即仰賴風味強烈的辛香料保存食材及調理食物以喚醒味蕾、增進食慾。如位處河岸平原的泰國，料理酸辣並重、辛香甘鮮具多層次風味；越南料理多運用香草及生菜，拌上魚露或椰漿，口感清爽。島嶼東南亞多仰賴船行交換物資，因此將大量木本或果實種子乾燥後磨碎，混合成醃製食物的辛辣基底，為此區主要料理手法，故印尼、菲律賓料理就常大量使用薑黃、南薑、肉桂、孜然與花生等，再混入氣味強烈、辛辣的香料。

泰式「打拋」料理常被誤以為是拋甩的技法，其實是指一種植物，泰語譯音為嘎拋（Kraphao），臺灣常用九層塔代替，但兩者氣味略有差異。薑黃又稱黃薑，含有豐富的薑黃素，具有消炎與保健的效果，也是天然的染色劑，近年在臺灣很受歡迎。還有常見的豆蒄、丁香、肉豆蒄、肉桂和胡椒等東南亞香料，不僅可調味，也具備醫療的價值，在展區均可一一欣賞。配合展覽，臺博館也在南門園區種植常見的南洋香料植物，如香蘭葉（Pandan）、馬蜂橙葉（Kaffir Lime）、刺芫荽（Thorn Coriandor）等，讓大家可以近距接觸香料植物。

臺博館館長洪世佑表示，《南洋味》特展從人類學及植物學的角度切入，展出「南洋風土與生產地景」、「南洋味：南洋飲食的特色」、「重現家鄉味」及「與南洋交織的未來」等內容。特別邀請超過20位新住民、新二代提供生活經驗、圖片及物件，除了親身參與策展，也加入教育推廣的行列。希望讓大家在品嚐南洋料理的同時，能對料理背後的故事與文化多一份了解。

文化部常務次長李連權表示，文化交流中最平易近人的就是「食」，臺灣的飲食文化歷經殖民時期、1949年時期國民政府來臺及1970年代西化等影響，而有多元風貌。近年來東南亞新住民朋友的加入，更豐富了臺灣的飲食光譜。希望大家能透過飲食了解彼此故事及文化，共同開出多元的花朵。

《南洋味．家鄉味》特展即日起至10月22日於臺博館南門園區（臺北市南昌路一段1號）小白宮展出，開放時間為週二至週日上午9:30至下午5時，展覽期間將搭配舉辦專家導覽、東南亞藝術手作及飲食體驗活動，詳情請參考臺博館官網（http://www.ntm.gov.tw）。

相關新聞