東南亞餐桌上的家鄉味 臺博館展出

（台灣英文新聞／黃慧瑜 台北綜合報導）喜歡東南亞美食嗎？隨著新住民人數升高，南洋料理也越來越常見於我們生活周遭，但你可曾想過，越南的生春捲、酸魚湯，泰國的打拋豬、米線，或是印尼的薑黃飯，每道料理背後都蘊藏異鄉人們對家鄉的濃厚情感與生命故事？

國立臺灣博物館即日起推出《南洋味．家鄉味》特展，用飲食串起東南亞新住民與家鄉的聯繫，也讓臺灣民眾從飲食認識異國自然環境與文化。

「南洋」泛指亞洲大陸以南的陸地及南太平洋、印度洋的廣大海域，近年學界常用「島嶼東南亞」及「半島東南亞」劃分。因位處熱帶地區而有豐富的物產，也因天候炎熱，此地人們自古即仰賴風味強烈的辛香料保存食材及調理食物 ， 以喚醒味蕾、增進食慾。如位處河岸平原的泰國，料理酸辣並重、辛香甘鮮具多層次風味；越南料理多運用香草及生菜，拌上魚露或椰漿，口感清爽。島嶼東南亞多仰賴船行交換物資，因此將大量木本或果實種子乾燥後磨碎，混合成醃製食物的辛辣基底，為此區主要料理手法，故印尼、菲律賓料理就常大量使用薑黃、南薑、肉桂、孜然與花生等，再混入氣味強烈、辛辣的香料。

泰式「打拋」料理常被誤以為是拋甩的技法，其實是指一種植物，泰語譯音為嘎拋（Kraphao），臺灣常用九層塔代替，但兩者氣味略有差異。薑黃又稱黃薑，含有豐富的薑黃素，具有消炎與保健的效果，也是天然的染色劑，近年在臺灣很受歡迎。還有常見的豆蒄、丁香、肉豆蒄、肉桂和胡椒等東南亞香料，不僅可調味，也具備醫療的價值，在展區均可一一欣賞。配合展覽，臺博館也在南門園區種植常見的南洋香料植物，如香蘭葉（Pandan）、馬蜂橙葉（Kaffir Lime）、刺芫荽（Thorn Coriandor）等，讓大家可以近距接觸香料植物。

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臺博館館長洪世佑表示，《南洋味》特展從人類學及植物學的角度切入，展出「南洋風土與生產地景」、「南洋味：南洋飲食的特色」、「重現家鄉味」及「與南洋交織的未來」等內容。特別邀請超過20位新住民、新二代提供生活經驗、圖片及物件，除了親身參與策展，也加入教育推廣的行列。希望讓大家在品嚐南洋料理的同時，能對料理背後的故事與文化多一份了解。

文化部常務次長李連權表示，文化交流中最平易近人的就是「食」，臺灣的飲食文化歷經殖民時期、1949年時期國民政府來臺及1970年代西化等影響，而有多元風貌。近年來東南亞新住民朋友的加入，更豐富了臺灣的飲食光譜。希望大家能透過飲食了解彼此故事及文化，共同開出多元的花朵。

《南洋味．家鄉味》特展即日起至10月22日於臺博館南門園區（臺北市南昌路一段1號）小白宮展出，開放時間為週二至週日上午9:30至下午5時，展覽期間將搭配舉辦專家導覽、東南亞藝術手作及飲食體驗活動，詳情請參考臺博館官網（http://www.ntm.gov.tw）。