最後一天！台灣美食展搶購88節大餐

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）展期到7月24日在台北世貿一館登場的「2017台灣美食展」以「繽紛食代」為主題，開設「食之藝、食之材、食之器、食之旅、食之伴及食之育」六大展區，全面打造「美食台灣」品牌形象，創造一個兼具娛樂性、文化性、知識性、國際性的交流平台。其中「食之育」展區，每天都有精彩講座，還有今年特別設置的公用冰箱，宣導民眾惜食的觀念，讓民眾到美食展除了搶優惠、排試吃，還能長知識，一舉多得。

今日(7/23)廚藝春秋的大師講座由交通部觀光局邀請到馬來西亞拿督型男明星主廚Dato’ Fazley Yaakob(法斯力) 開講，身兼作家、歌手、演員、主持人與餐廳老闆多種身分，同時更是馬來西亞備受敬重的Halal飲食公信力人物。這次他與美食展現場民眾分享穆斯林的旅遊和餐飲文化， Fazley認為台灣食物非常的美味，台灣很多香料都很適合做成穆斯林的食物，台灣的食物和旅遊對穆斯林環境非常友善。Fazley更現場清唱粵語的「朋友」，現場吸引許多民眾到場聆聽。

本次美食展也希望能帶領民眾挖掘各地美食，像是客庄美食和品味原民風味、美味食光館推出100道台灣經典佳餚、首都多元美食可以體驗台北市商圈的各國佳餚、國道好食光可以一次買到全台高速公路服務區的人氣伴手禮、以及「花漾台中館」打造美味又美觀的花博餐為2018世界花卉博覽會暖身、農委會也網羅全台在地的農產品，全館滿500元即贈越光米，引爆搶購熱潮。

此外，民眾最關注的餐券、住宿券優惠。國旅住宿券有海霸王集團所屬城市商旅連鎖旅店最低價16折、天成飯店集團最低價22折、台中林酒店最低25折、福容大飯店最低28折、國賓大飯店最低價31折、台中金典酒店最低34折、桃園大溪威斯汀48折、國泰商旅和宜蘭力麗威斯汀度假酒店52折等超優惠的住宿優惠券，數量有限，民眾千萬不能錯過。

另逢父親節前夕，各參展單位推出限定優惠搶客：福容飯店的連鎖餐券417元起、神旺酒店集團的潮品集好蘋烤鴨10人桌菜券買一桌送一桌原價33,600元現在打5折優惠16,800元、華泰大飯店集團推出限定聯合餐券，每張999元、晶華麗晶酒店集團超高人氣柏麗廳－下午茶四人優惠券只要2,099元、台北君悅酒店凱菲屋超值聯合優惠餐券享65折、台北美福大飯店彩匯自助餐廳最低68折，還有首次參展的老四川巴蜀麻辣燙雙人及四人套餐券千元內有找，海霸王企業推出十人份桌菜2,488~6,888元，一次提供多種優惠，均引發搶購熱潮。沒搶到優惠的民眾也不必擔心，明日展期最後1天，各參展單位還會祭出許多優惠，歡迎闔家蒞臨觀展。