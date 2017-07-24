睽違32年 法國環法賽重返榮耀

環法自行車賽已是現今全球頗為重要的比賽,且是法國相當重視的賽事。較為可惜的是法國似乎無法利用地主優勢贏得比賽。不過就在今年,他們贏下了季軍並終止了32年連續「槓龜」的紀錄。

在這場賽事中較為出色的是26歲來自法國布里烏德的Romain Bardet,而第一的是英國選手Christopher Froome。Bardet在星期六馬賽的14英里環節中超越了Froome,不幸的是善常於此種比賽方式的Froome抓準了機會又反超並拿下第一, Bardet則落後至第三。第二名是來自哥倫比亞的Rigoberto Uran。

法國前一次得名的是綽號為難纏者的Bernard Hinault,他和美籍隊友Greg LeMond一同拿下1985的比賽。在20019年the Guardian訪談中,他抱怨法國選手懶散並不常練習,這也許是法國一直無法得名的原因之一。不過比起其他國家,法國是出產最多單人賽的贏家,也在足球和田徑中有數一數二厲害的運動員。

比賽成功的要素包含了技巧與一點點的幸運,每年的巡迴賽中只有少數的參賽者能得名。其他運動比賽也傳聞遭受詛咒,像是溫網中的莫瑞、棒球的紅襪隊,長期的失利讓這些傳言更加可信,有時也會讓信心受挫。不過球迷的加油以及對自己國家的支持也讓這些選手更有動力繼續往前走。