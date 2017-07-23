鴻海擬赴美設廠 傳7州爭相邀請投資

台灣的鴻海集團擬在美國興建面板廠的計畫，吸引多州爭相邀請投資設廠；若干經濟發展官員形容，這是一個世代千載難逢的良機。

美聯社報導，爭取鴻海設廠可望為當地創造眾多就業機會，光是面板廠就可能雇用5000名員工，並且伴隨數以千計非直接工作機會。

此外，吸引鴻海興建美國第1家液晶顯示面板工廠，顯示中西部地區盼能藉此重振製造業，投入高科技消費電子產品生產。近幾十年來，這個地區大量流失製造業工作機會。

各州在這場鴻海爭奪戰中，主要為暗中較勁，基於保密協定和鴻海並未對擴大布局美國市場多加說明，鐵鏽帶各州州長和官員甚至拒絕證實他們對此感興趣。

不過，鴻海已列出其看中的7個州，並可望於8月初宣布至少在3個州發展業務的計畫。

這7州分別為密西根州、威斯康辛州、俄亥俄州、賓夕法尼亞州、伊利諾州、印第安納州和德克薩斯州，各州都有其優劣之處。

●威斯康辛州

共和黨籍州長華克（Scott Walker）與白宮關係密切，眾院議長萊恩（Paul Ryan）更極力爭取鴻海在威斯康辛州東南部地區設廠。企業抵稅福利優渥，幾乎完全免除營業稅，但受過訓練的勞工人數不足。

●密西根州

共和黨籍州長史奈德（Rick Snyder）採取親商政策，大砍營業稅，免除1種機械稅並增加職業訓練。但密州電費昂貴，鴻海中國大陸工廠的工作環境也遭到某些州議員批評。

●賓州

民主黨籍州長沃爾夫（Tom Wolf）強調賓州能源費用低廉、擁有大航運港口，且接近美國10大市場中的6個。每創造1個就業機會，就能抵稅1000美元，不過賓州企業稅高於其他州，商業團體說，很難在賓州找到技術工人，發放許可證的速度也很慢。

●俄亥俄州

共和黨籍州長凱西克（John Kasich）強調該州商業氣候已有所改善，包括免除企業所得稅和有形的個人財產稅、精簡監管規定，還擁有廣泛的高等教育和勞工訓練網。儘管俄州近期經濟已有所改善，但上個月被迫消除計畫中的10億美元預算赤字。

●印第安納州

共和黨人士對印第安納州降低營業稅和有利的監管環境讚譽有加，這個州占有位於美國中央的地利之便，最近又投入47億美元改善基礎設施，薪資也相對較低。但捲入歧視同性戀爭議。

●伊利諾州

地處美國中部，陸海空運輸網便利，擁有芝加哥機場、完整的鐵路網和通往大西洋和墨西哥灣（Gulf of Mexico）的水道，但州政府財務一塌糊塗，最近通過提高所得稅和企業稅。

●德州

共和黨籍州長艾波特（Greg Abbott）鼓勵企業製造就業機會，走親商路線，然而受到油價低迷衝擊，經濟成長下滑。地處陽光帶向來是德州的優勢，近年卻飽受乾旱所苦。共和黨控制的州議會開始青睞社會保守派人士支持的政策，大企業認為這對商界不利。