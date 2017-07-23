免費手機與72元吃到飽 贏得印度4G電信大戰

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）本(7)月21日，印度信實工業集團(Reliance)總裁安巴尼宣布該集團旗下的電信公司「Reliance Jio」將推出免費4G手機給其用戶，儘管這可能使用戶退掉原有的可全額退費保證金、約1,500盧比的服務。

美媒Quartz報導，此舉可以見到安巴尼強大的企圖心，日前他在孟買的年度會議上曾表示，「全印度有超過500萬手機用戶被排除在數位革命之外」，「這種數位差異與不公的現象必須停止，而Jio承諾會這麼做。」

實際上，去(2016)年9月Reliance Jio曾宣布將以全球最低價搶攻手機4G市場，推出免費語音通話服務，更提供1GB只要50盧比(約台幣23元)的全球超低價，攪亂了印度智慧型手機市場的價格大戰。

而計畫推出的JioPhone智慧型手機則除了能使用Reliance Jio的服務方案，還能享受語音通話永久免費的優惠，以及每月153盧比(約台幣72元)的4G吃到飽方案。

這些免費服務和多種優惠方案說明了Jio用戶快速增加的主因，66%的Reliance Jio用戶是自3月的新促銷後就開始使用Jio電信服務，較去年12月的50%人數還多。

Reliance Jio說，印度的4G電信網路使用量在Jio加入之前為每月2億GB，Jio加入之後，全印度的網路使用量暴增到每月12億GB，其中有10億GB的流量是Jio用戶所消耗的。目前Jio電信用戶已達到1億2,500萬人。

然而，全印度只有3億智慧型手機使用者，這麼快速的網路流量成長率恐怕會有其侷限，因此Jio新推出主打4G上網的JioPhone也配置了大螢幕與許多App功能。

綜合目前報導資料，新推出的JioPhone價格可能落在500盧比，約新台幣235元。

隨著Ambani宣布新消息，印度其他電信業者的股價應聲下跌，印度最大的移動營運商巴帝電信Bharti Airtel股價下跌3%，印度第三大通訊服務商Idea Cellular的股價更下降了5.48個百分點。

印度諮詢公司Com First的總監Mahesh Uppal表示，「價格極度低廉的手機是改變遊戲規則的人」，「反映了印度的電信與網路通訊有賴民眾負擔得起的基礎。」

但儘管低價是很大的誘因，仍有其他因素影響用戶購買意願，例如網路的普及率與穩定，以及是否會使用網路服務。

目前的JioPhone機制仍有許多需要改善的地方，例如綁約長達3年，這3年之中都不能升級或更換手機，成效就考驗民眾的接受度與信心。