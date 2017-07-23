眾神上凱道 內政部：未強制減香

減香引發議論，宗教團體上街遊行表達訴求。內政部民政司長林清淇今（23）日表示，宗教主管機關從來不會去限制信仰的相關儀式行為，鼓勵宗教團體自發性減香，非強制性質。

「史上最大科，眾神上凱道」遊行下午開始，訴求各宮廟既有香爐是否要再減少，應由各宮廟自決，公部門不應介入；公部門不應倡議、勸說、誘導金紙集中焚燒，更不應倡議、勸說、誘導寺廟封閉金爐不燒金紙。

有關政府要封爐滅香的傳言，內政部20日發布新聞稿澄清，內政部與行政院環境保護署從來都未有這樣的政策規劃或行動，會造成這樣的誤解，可能是相關單位在鼓勵宗教團體響應環保時，因為立場認知的落差與溝通不足所造成。

林清淇今天受訪表示，政府從來沒有封爐滅香政策規劃，但鼓勵各宗教團體自發性，符合社會環境考量下，可以減的減，但沒有規定非要減到甚麼程度不可，期待可為社會共同盡一份心力。

林清淇說，作為宗教主管機關，兼顧信仰層次的需要，不會去限制宗教的儀式、傳教行為，因此傳出往後有繞境等儀式要向主管機關申請，都非事實，政府不會干涉宗教自由。

林清淇指出，內政部與環保署立場一致，建議思考減香，是鼓勵性質而非強制性質。

內政部也指出，環保署17日在立法院召開的「尊重信仰 防治空汙 保護產業公聽會」，已進行相關說明與澄清，內政部及各地方政府民政單位後續也將加強與宗教團體溝通，並期待各寺院宮廟能本於宗教自主原則，一起為提升台灣的環境品質而努力。