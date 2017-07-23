付錢換取保留雨林  低成本減緩全球暖化

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）當今世界各國都在努力減少二氧化碳排放，以保護地球升溫不超過工業革命前的攝氏2度，儘管全球為此所做的成果看似悲觀，值得慶幸的是還有些新出路可供參考與採納。

美媒Quartz報導，森林與樹木是良好的二氧化碳吸收體，能有效鎖住空氣中的二氧化碳，又以熱帶雨林區有更高密度的綠色植物，更是協助地球處理二氧化碳的好幫手。

但對那些住在雨林區的當地居民，砍伐雨林維生對他們來說才是長久之道，砍伐下來的木材可以售得好價錢，所空出來的土地也可以挪作他用，因此毫無意外地，在全球多數區域要保存雨林是件困難的事。

解決這些問題的方式之一就是「付錢」讓這些雨林地主不再砍伐，費用要高於他們砍伐雨林所能賺取的費用，但這種方案在經濟富庶地區不可行，恐耗費大量金錢，因此只有在貧窮地區才有可能運作。

一群由美國、荷蘭與比利時的研究人員測試這類金融方案在烏干達一處森林區域的可行性，他們隨意將該區的121個村落劃分成兩群。當地慈善團體「禁獵黑猩猩與野生生物保護信託」造訪其中一群村落並以28美元的費用換取當地地主同意保留1公頃土地不開發。

研究團隊親自到現場確認地主是否真的履行承諾，也會用衛星監測確保地主真的沒有再行砍伐。而這些工作與成果都沒有讓第二群村落民眾知悉。

研究結果顯示，第二群地主在不知情的情況下繼續開發林地，這導致他們賴以維生的森林減少了9.1%的植物覆蓋率，但那些與研究人員達成協議的第一群地主就只少了4.2%的林地。

研究人員並計算他們付給地主的費用，與因此保留的土地面積而吸收的二氧化碳量，發現每位參與計畫的地主都能減少180公噸的二氧化碳排放，並且成本只需花費每公噸0.46美元，這些費用比購買商業碳權的費用還要便宜許多。

森林透過多重機制儲存碳，主要是將二氧化碳轉換為植物生長所需的養分，有些養份最後貯存在樹皮與樹根，直到被砍伐才會重新釋放到大氣中，有些則貯存在葉子內，掉落後埋葬在土壤中更能繼續鎖住二氧化碳。

但當樹木被砍伐，本身儲存的二氧化碳就會重新釋放到大氣中，加上燃燒樹木、自然分解所產生的量，排放到空氣中的二氧化碳含量多到無法想像。

即使最終那些當初承諾參與計畫的第一群地主，仍會砍伐保留的林地，這實驗僅是延遲了二氧化碳排放的時間，但這些延遲就足夠使所花費的成本存在許多效益。在烏干達的研究中，研究人員發現延遲碳排放所獲得的價值是成本的2.4倍。

由於做為溫室氣體的二氧化碳吸收並儲存了太陽熱，進一步加速了地球暖化，因此衡量氣候變遷的影響並不能只看二氧化碳的排放量，而是要計算大氣氣體所吸收的累計熱量，這些用來評估因碳排放所造成溫室效應對地球的負面影響，也稱之為碳的社會成本。

這類「生態系統支付」的機制過去曾在墨西哥和玻利維亞實行過，但成效並不清楚，而最近的這次研究則可視作一次例證，證明了只要運用得當，仍然有低成本的方式能減緩氣候變遷。