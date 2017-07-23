美味料理輕鬆上桌 君悅小廚神限時開課

暑假向來是親子市場的重要時機，台北君悅酒店首次舉辦的「君悅小廚神」廚藝教室，從「輕鬆易作」、「好吃好玩」、「食安健康」與「親子互動」四大方向著手規劃：希望透過廚藝教室啟發學員對料理的興趣，不僅可以學習利用家中既有的食材準備餐點；並能透過製作菜餚的互動中增進親子關係，亦可趁機落實食材處理與烹飪安全的重要觀念。

台北君悅酒店特別於7月23日與8月6日兩個星期天的下午三時至五時卅分（下午三時於酒店一樓「the Kitchen」開放報到），舉辦「君悅小廚神」廚藝教室，每場次僅限15位學員，每位學員費用為NT$1,500，歡迎8至12歲兒童把握機會報名參加。

本次「君悅小廚神」廚藝教室將為學員帶來適合夏天，口感清爽的「藜麥鮮蔬雞肉酪梨花生醬捲」，以及「繽紛馬卡龍DIY」兩項課程內容；本身育有一女的台北君悅酒店執行總主廚陳萬欽師傅表示，「我很希望這次的活動除了好玩之外，最重要的是讓孩子能從中培養對廚藝的喜好與對食物的尊敬；我們安排了顏色漂亮的蔬菜與近年流行的藜麥，配上蛋白質含量豐富，屬於脂肪含量相對較低的雞肉，透過像是藝術創作的方式，希望能開啟一個方式，改善孩童普遍不愛青菜的現象。

同時我們也透過馬卡龍DIY的創作，希望藉此讓較為年幼的學員能增進手部小肌肉的使用與敏銳度，也希望讓較年長的學員能加強專注力。我認為，每一道色香味俱全的菜色，都是五感體驗、美學養成與肢體和諧這些因素相互融合後的成果，而這也是為什麼我覺得廚藝教室這麼有趣，希望讓大人小孩都能好好享受的原因。」