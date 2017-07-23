白宮新聞發言人閃辭  由史上第3位女性發言人接替

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）白宮新聞秘書史派瑟(Sean Spicer)為抗議川普政府的一項重大人事調動於21日閃辭，由出身政治家庭的桑德斯(Sarah Huckabee Sanders)接下白宮新聞祕書，是白宮史上第三位女性發言人。

法新社報導，在川普指派華爾街金融家史卡拉穆奇(Anthony Scaramucci)出任新任白宮聯絡室主任後，史派瑟便請辭。

史派瑟接受福斯新聞採訪時說，他辭職是避免在傳達川普訊息時會「人多嘴雜」。

史派瑟推文說，「能夠為@POTUS(美國總統官方推特帳號)與@realDonaldTrump(川普推特帳號)以及這個了不起的國家服務，是一項榮幸。我將繼續服務到8月。」

川普在一份書面聲明中表示自己「很感激」史派瑟的工作成果，川普推文說，「史派瑟是很棒的人，他慘遭那些『假新聞媒體』凌虐─但他前途一片光明。」

史派瑟職位將由白宮副新聞秘書桑德斯接任，年僅34歲的桑德斯出身政治家庭，父親是阿肯色州前州長赫克比(Mike Huckabee)，2008年，協助父親拿下美國總統大選共和黨愛阿華州初選，但後來並未在提名戰中勝出。

2016年桑德斯出外闖蕩，擔任巴蘭蒂(Tim Pawlenty)角逐總統大位的高階政治顧問，接著在巴蘭蒂失利後加入川普陣營。

綜合外媒報導，桑德斯於20日以副新聞秘書的身份在記者會上承諾，她將會開誠布公、誠實透明且人性化地面對媒體。

川普的高級幕僚康薇也曾於今年3月間透露，川普很信任桑德斯，覺得她了解美國，也懂川普，更知道怎麼把兩者結合起來。