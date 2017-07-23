老大公廟「起燈腳」開燈  雞籠中元祭揭開序幕

（台灣英文新聞／文化組 綜合報導）基隆老大公廟今(23)天零時舉辦「起燈腳」開燈儀式，點亮上千盞普渡公燈，宣告「丁酉年雞籠中元祭」揭開序幕，基隆市長林右昌祈求老大公們庇佑市民平安健康、幸福。

凌晨零時一到，林右昌由文化局長馬嫻育陪同，出席開基老大公廟「起燈腳」開燈儀式，與輪值主普何藍韓姓宗親會理事長何文宗、主委藍德俊及宋瑋莉等共同按鈕啟動薪火相傳、永續斗燈座。

隨後，再由老大公廟主任委員陳丁寶率領全體委員依序上香、獻花、獻酒等儀式。



「起燈腳」開燈儀式總計點亮上千盞「普渡公燈」及主排樓燈，廟前廣場同時點燃鞭炮，霎時煙硝四起，現場氣氛沸騰。許多善男信女帶著貢品，來到老大公廟上香祭拜，現場顯得相當熱絡。



林右昌指出，一年一度雞籠中元祭來臨，他誠心祈求風調雨順，國泰民安。基隆市政昌隆，市民平安都健康。



何藍韓姓宗親會主委藍德俊指出，今(2017)年有閏六月，等到農曆七月初一再進行開龕門，希望今年中元祭各項儀式，在各界的指導下一切都順利。

而今年適逢閏六月的關係，因此雞籠中元祭的開始時間是落在國曆8月22日左右，而重頭戲放水燈活動則是在農曆7月14日、國曆9月5日。

由於往年雞籠中元祭主舞台會佔據兩個車道，容易造成遊行隊伍大塞車，為人詬病已久，今年將不設置觀賞台，而是在海洋廣場、廟口夜市等主要節點表演，一邊遊行、一邊表演，使交通與安全等各方面都能兼顧。

主普何藍韓宗親會也決定今年普渡不殺豬，改用4000包米豬代替，普渡結束後將分送給低收入戶等弱勢，同時也會減少施放煙火、燃燒紙錢，符合環保趨勢。