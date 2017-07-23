颱風外圍環流影響  東南部注意局部短暫雨

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）氣象局表示，今(23)天颱風外圍環流影響，台灣南部、東南部及東部地區有局部短暫雷陣雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖白天氣溫偏高。



中央氣象局表示，今年第7號颱風洛克(Roke)發展條件不利，暴風半徑也小，且移動速度快，正逐漸遠離台灣，對台灣沒直接影響。



中央氣象局指出，今天白天之後颱風影響會逐漸減小，轉為午後雷陣雨的天氣型態，在中南部地區午後雷陣雨的區域會廣一些，其他地區則以山區及近山區的平地為主，請民眾午後在山區、溪邊活動要提高警覺注意安全。



溫度方面，今天還是比較炎熱的天氣，各地高溫約攝氏33到35度，大台北地區仍有機會上看36度以上。



氣象局表示，今天上午之前在巴士海峽、台灣海峽南部及東沙島海面的風浪會比較大，而且在恆春半島及南部沿海空曠地區將出現8到9級強陣風，大台北地區也有機會出現較強的陣風，提醒今天上午之前在海面上作業船隻及海邊活動民眾要特別注意安全。



環保署空氣品質預報資訊，今天全台各地為良好至普通等級，指標污染物為臭氧及細懸浮微粒。