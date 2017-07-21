副總統出席美食展開幕典禮 讚美食為台灣觀光有力資源

（台灣英文新聞/ 李嘉 台北報導）2017台灣美食展於7/21-24在台北世貿一館盛大展出，副總統陳建仁今（21）日應邀蒞臨開幕典禮，致詞時表示，台灣有獨特的氣候、地理位置與歷史背景，加上新鮮農產品、水果、漁獲食材，能以各種烹飪方式來呈現台灣飲食文化的獨特性。

副總統提到，旅行台灣是很美好的體驗，過去1年多來，可以看到許多來台旅客穿梭在巷弄之間，顯見台灣旅遊市場已產生變化。

他接著表示，事實上，台灣除了有人情、美景吸引來台觀光客，許多熱門打卡點的美食餐廳，已成為年輕國外旅客來台必去的旅行點。

副總統指出，台灣多元美食，透過觀光平台可以吸引旅客，因此交通部觀光局在國際重要旅展或推介會上行銷推廣，讓美食成為發展台灣觀光的有力資源。此外，觀光局針對來台旅客所作調查發現，在吸引旅客來台的眾多要素中，美食總是名列前茅，去年外國旅客在台灣創造超過新台幣700億元的餐飲消費，顯見台灣美食令人難以抗拒。

他認為，發展觀光、提供豐富多元的旅遊樣態，是讓世界走進台灣最好的方法，而以美食串連周邊旅遊景點，更是讓世界體驗台灣最美的捷徑，可見旅行與美食兩者相輔相成；希望透過美食展，讓世界看得到台灣、聞得到台灣、吃得到台灣。

副總統談到，由於近年來民眾非常關切食安衛生和養生風氣，因此，今年美食展也加入飲食教育及美食文化。事實上，「美食就是要變成文化的一部分」，才能使台灣美食文化的深度、廣度與厚實，展現在所有國際友人眼前。

今年的美食展有六大主題，800家攤位參展，內容包括精美的食器、在地豐富的食材及伴手禮等，正如今年主題「繽紛食代」，反映了台灣多年來的美食文化。