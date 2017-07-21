瑞芳區國芳橋改建落成通車 瑞亭國小藝文相慶

配合基隆河整體治理計畫，新北市瑞芳區國芳橋改建工程於今(21)日落成通車，由市長朱立倫主持通車典禮，並於典禮上感謝各級民意代表支持及中央水利署經費的挹助。

國芳橋對於瑞芳大寮社區極其重要，為附近居民往來通勤的重要橋梁，更是瑞亭國小學生上放學必經之路。新橋規劃時特別加寬兩側人行道的寬度，體貼地方長者及學童在使用上的安全性與舒適性，兼顧公共工程的必要性及民眾的期待與需求。

瑞亭國小學生林欣妟說：「我每天搭社區巴士上學，都必須經過國芳橋，如果沒有國芳橋，我就必須繞很遠的路才能到學校。現在國芳橋改建得更寬更安全，不管搭車或走路，以後大家都可以更安心了。」

落成典禮在瑞亭國小學生的表演下拉開序幕，該校心鼓社鑼鼓喧天的開場為現場炒熱氣氛，值得一提的是，瑞亭國小深耕藝術教育多年，曾榮獲新北市第三屆藝術教育貢獻獎。這次配合國芳橋改建工程，瑞亭國小與新工處跨領域合作，設計「瑞芳風情」藝文課程，引導學生完成45幅作品，並鑲嵌在人行道護欄，增加新橋的在的特色，培養學生鄉土情懷，充分展現瑞芳之美。在典禮上，朱立倫市長特別頒發感謝狀，表揚瑞亭國小師生的優異表現。

學生邱鑫傑說：「我們的作品被鑲在護欄上，讓我覺得好特別，感覺自己像藝術家一樣，也謝謝老師們指導我完成這麼棒的畫。」

後左為朱立倫市長(照片由新北市教育局提供)