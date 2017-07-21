《不只夢一場》楊謹華以行動支持多發性硬化症患者

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）飾演過多種角色、多次入圍金鐘獎的人氣女星楊謹華再次突破，在《不只夢一場》微電影中挑戰罹患了「多發性硬化症」的首席現代舞舞者。楊謹華更將此次片酬全數捐給罕病基金會，以行動支持患者。

此次楊謹華受台灣神經學學會之邀，主演《不只夢一場》微電影，飾演一名正值人生及事業高峰，卻被診斷出罹患了「多發性硬化症」的首席現代舞舞者，詮釋從發病過程、灰心喪志，到開始面對、積極接受治療，逐步拾回信心的心情轉折，以期讓更多人認識多發性硬化症這個疾病，同時也鼓勵患者要面對疾病及接受正規治療。

在獲邀演出時，楊謹華立即一口答應，願為多發性硬化症這種罕見疾病貢獻心力，然而與許多人一樣，楊謹華剛開始聽到這個疾病時，充滿了陌生及疑問。她表示，原以為這個疾病類似漸凍人，然而去做功課及深入瞭解之後，才知道這是一種免疫系統的疾病。

當免疫系統攻擊中樞神經系統時，造成腦部及脊髓產生病變，因而讓患者可能出現肢體無力、行動不便、平衡失調、視力受損以及口齒不清等症狀。此病好發於20-40歲女性，但發病原因至今仍不明，同時發病症狀及嚴重程度也因人而異。據資料顯示，全球目前約有230萬患者，台灣約有一千多位患者，盛行率約十萬分之四3。

楊謹華私下表示，任何人在罹病的第一時間一定是無法接受的，自己身為演員，可以體會片中需要利用四肢來表達情感的表演藝術工作者突然要面對失去行動能力或其他症狀產生的那種無助、沮喪、對未來感到徬徨等的複雜情緒。然而，她想要藉由此片告訴多發性硬化症病友：「當事情來的時候，最終唯有去面對它才有辦法拯救自己。一開始當然可以難過，但當負面情緒過了之後，應該積極的去面對及對抗疾病，一定遵照醫囑，接受正規的治療與復健，幫助自己重返正常的生活，向前邁進！」

《不只夢一場》微電影於7月21日公開，請於https://youtu.be/gbFNpVQktSQ觀賞。