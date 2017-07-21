最新眼角膜再生術 助患者重見光明

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）眼角膜位於眼球的最表面，容易受到隱形眼鏡、指甲、樹枝等外來異物刮傷，眼角膜受損後，若神經同時受損的情形下，易造成視力受損甚至失明。2017年在長庚醫院運用最新「再生術」成功幫患者恢復視力，而且尚未有併發症的現象產生。

眼角膜雖然沒有血管分佈，卻有極豐富的神經分佈。一旦神經受到損傷，眼角膜對於外源性壓力或細菌、病毒侵犯，便無法啟動自我防衛機制，而造成嚴重的傷害。眼角膜受損後，若神經同時受損的情形下，正常眼角膜傷口癒合之修復機制將無法有效啟動，而產生眼角膜結疤現象，造成視力受損甚至失明。

台灣目前1年眼角膜移植手術將近750例。但是，即使更換眼角膜，有些病人因為角膜表層組織曾受到細菌或外傷造成神經受傷，導致癒合機制無法啟動，便會讓清澈的眼角膜混濁。2017年在嘉義長庚整型外科林志鴻院長的領導之下，與眼科賴麗如主任共同合作，藉由眼角膜神經再生術的新醫療技術，使用患者自體神經移植使受損的眼睛神經再生，進而改善眼表層組織與眼角膜的健康與視力。

眼角膜神經再生術(corneal neurotization)，是利用精密的顯微手術取病患下肢的一段感覺神經(sural nerve)，接到病患的眼球框上神經(supratrochlear nerve)，再將移植的神經種植在病患眼表層組織中。這項手術需要在全身麻醉的情況下進行，大約需要5小時的時間。賴麗如主任特別提醒大家，角膜就像相機的鏡頭，需要小心呵護，首先避免外傷造成損傷；另外，角膜沒有血管，需要氧氣來維持細胞新陳代謝，讓角膜呼吸充分的氧氣才可以保持健康。