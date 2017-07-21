翠庭中餐廳「金庸美食季」味遊金庸解饞癮，說唱藝術獻其境！

金庸，堪稱文學巨擘，豐富的文學底蘊貫穿，扣人心弦、盪氣迴腸，精采作品深入人心，耕耘出令人津津樂道的武俠情事，筆下人物的愛恨情仇、人生哲理，使金庸迷哥迷姐們為之瘋狂，除了作品中的刀光劍影外，美食佳餚的描繪，至今對於飲食文化來說，極具深遠影響。台北花園大酒店與遠流出版社攜手合作，自2017/08/01-2017/09/10於「翠庭」中餐廳舉辦金庸美食季，更邀請素有相聲怪傑之稱，相聲瓦舍馮翊綱團長於2017/09/02舉行金庸說書宴，透過幽默風趣、戲劇張力的表演方式，將經典橋段與美食結合，相聲藝術與傳統說書賦予了靈魂，重新演繹金庸作品的雋永經典，猶如置身於柔情的武俠世界。

集團品牌行銷公關處副總監趙芝綺表示：「天成飯店集團為帶給賓客多元體驗，除不定期邀請米其林客座星廚來台獻藝，旗下各館廚師團隊更透過不斷的自我充實來研發料理，融合在地食材與創意，發掘古文老菜也不遺餘力，之前推出紅樓夢主題饗宴，今年則與遠流出版社合作推出金庸美食季，即是看好歷久不衰的經典俠義故事題材，為世代讀者廣為傳頌，為了讓消費者更身歷其境味遊金庸，除活動期間一系列金庸美饌外，特別安排在2017/09/02邀請相聲瓦舍馮翊綱團長舉行金庸說書宴，將金庸筆下的文學經典融入藝術表演，期冀可帶動整體成長1-2成。」

金庸美食季由台北花園大酒店資歷豐富的中餐主廚董光漢主廚鑽研諸多史學典籍，重現歷史時空背景下的古法食譜，規劃出許多深具武俠情義、膾炙人口的經典珍饈，董光漢主廚表示：「金庸小說以飲食做為書籍中的調味，來增加閱讀趣味性，貼近生活、引發共鳴，此次金庸系列烹飪上呈現「爆、炒、燴、煨、煎、蒸」等多元料理手法，意味著小說內各式武學招式，讓食客不再垂涎於紙上，包括：滿嘴鮮美，菜名饒富詩意的「玉笛誰家聽落梅」；豔色悅目的「好逑湯」；歷史典故豐富且垂涎欲滴的「叫化雞」；「二十四橋明月夜」為火腿蒸豆腐，看似簡單卻是費盡心思、煞費工夫；濃郁鮮嫩、香氣襲人的「薑醋金銀蹄子」….等，將古色古香的金庸美食躍上餐桌，引領饕客醉心於金庸筆下的經典傳說。