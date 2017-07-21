「威而鋼」咖啡恐致命 製造商主動下架回收

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）根據美國食品藥品監督管理局（U.S. Food and Drug Administration, FDA）表示，Bestherbs Coffee公司販售的一款天然草本咖啡遭驗出含有類似威而鋼（Viagra）的成分，恐會提高某些慢性病男性患者的致命風險。

位於美國北德州的Bestherbs Coffee公司，自從2014年6月以來出產了一款名叫《New of Kopi Jantan Tradisional Herbs Coffee》的天然草本咖啡，其中含有類似西地那非(sildenafil)的成分，也就是俗稱的「威而鋼」。

FDA在聲明稿中提到，該成分會與某些藥品的成分相牴觸，產生不利的副作用，例如：引發低血壓。而該產品雖然沒標榜含有威而鋼功效，但主要銷售對象為男性，因此慢性疾病患者，諸如糖尿病、高血壓和心臟病男性患者需特別當心。另外，FDA也發現，該款咖啡同時含有來路不明的奶類成分，可能造成消費者產生過敏的可能。

雖然該款咖啡尚未造成消費者任何身體不適的狀況，Bestherbs Coffee公司已主動下架和回收該產品，並請消費者主動連絡以處理後續退費問題。