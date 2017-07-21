7/26紅樹林生態教育館將滿20歲了！來跟水筆仔寶寶同樂吧！

(台灣英文新聞 / 生活組) 林務局今(21)日表示，紅樹林生態教育館即在滿20歲了！行政院農業委員會林務局羅東林區管理處將在7月26日為紅樹林生態教育館慶生。而7月26日又是聯合國教科文組織（UNESCO）選定的保護紅樹林生態系統國際日，當天紅樹林生態教育館將出現一個超大的水筆仔寶寶一起熱鬧慶生！

林務局說，為了慶祝紅樹林生態教育館成立20周年，羅東林區管理處今(2017)年規劃了一系列的慶祝活動！配合紅樹林的四季變化，紅樹林生態教育館帶你認識紅樹林的胎生苗、花、果實，另外還有DIY體驗、紅樹林的生態攝影展、及生態講座等多項活動。

林務局進一步的說，7月26日館慶日當天還有紅樹林幼兒園、社區大學等許多好鄰居一起來表演慶祝，而當天下午還有來自日本沖繩紅樹林專家，新垣裕治教授前來分享沖繩的紅樹林濕地利用和管理問題。以及定點導覽闖關活動，在紅樹林自然保留區的木棧道入口領取集點卡，集滿所有關卡的章，即可兌換精美小禮品。

林務局表示，為了熱鬧迎接紅樹林生態教育館20歲，紅樹林生態教育館將在2017年7月25日休館一日進行籌備，相關活動資訊歡迎參照紅樹林生態教育館部落格網頁（http://mangrove20110301.blogspot.com）及羅東林區管理處網站（http://luodong.forest.gov.tw），或以電話（02）2808-2995向紅樹林生態教育館洽詢。