自己吃的自己種  8位陸生模擬太空艙生活365天

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）隸屬於中國工業和信息部的「北京航空航天大學」(簡稱北航)，本(7)月9日4名學生換班進入一架模擬太空艙，將在太空艙內實驗以自己種植的食物存活六個月之久。

美媒Quartz報導，擁有三間客艙的太空梭命名為「月宮1號」或「月球宮殿1號」，月宮1號是結合生物技術與工程系統，建造一個由植物、動物、微生物組成的人工閉鎖生態系統，依靠生物再生的方式提供人類生存所需的水和食物。

北航生物與醫學工程學院教授劉紅表示，「這項計畫是發展太空人在外太空長時間旅行時的生命自給體系」，不需要攜帶過多糧食，就能提供太空人更長時間的生活。

近年來中國對這類太空發展的野心越來越大，目前每年投入20億美元在太空領域發展，儘管相較於美國的400億元經費仍不算高，但中國企圖在明(2018)年成為全球第一個在月球登陸探測器的國家，並在2036年將太空人送上月球。

此外，中國民營商業航天企業Landspace也發出戰帖，希望能與全球最大的美國太空科技探索公司SpaceX正面競爭。

這項實驗其實分三階段進行，由8名學生研究員參與實驗，他們在寬敞的44坪空間內進行一日三餐的正常生活，每週在通訊軟體WeChat上發表週記說明種植、準備和配置糧食的方式，同時進行實驗和數據監測，進一步驗證系統長期運行的狀態。

5月10日首批4名學生研究員開始了為期60天的實驗，本月初第一階段告一段落進行換班儀式，第二批4名學生已進入太空艙接續進行第二階段為期200天的實驗。當現在這批團員出來後，第一批團員就會再進入進行105天的實驗，這兩批人員共計會在這艘太空梭待上365天。

首批4名學生解釋了他們如何從頭開始製作食材原料，利用自己的排泄物做肥料、種植作物，創造一個可以自給的生命圈。

根據他們發表的週記，他們在艙內種了小麥、馬鈴薯、紅蘿蔔、四季豆和洋蔥，每日會替作物澆水並調整紅光以利生長，而他們的第一份午餐就是炸青辣椒和茄子搭配切片豬肉，但Quartz質疑肉類來源，團隊也未回答記者提問。

當小麥成熟就能收成，製作成麵糰和許多料理，如饅頭、雲吞或水餃，團隊成員也曾試著做麵條，但因為小麥尚未精製，而且留有過多麥麩而無法成功。

團隊成員有時候的蛋白質攝取來自於黃粉蟲(或稱麵包蟲)，研究人員說，黃粉蟲在實驗中有三種功用，他們可以吸收非食用植物、產生植物生長所需的二氧化碳，以及提供研究人員所需的蛋白質。

但學生們在週記中提到，吃下這種蟲的心情很矛盾，團長劉慧寫道，「他們生來就是要做科學研究的」，「但我知道有些東西是必須要為了國家航太發展而犧牲。」

要能夠在密閉的艙內維持生活不是件容易的事，但學生們在自由時間還是可以上網或玩飛鏢，也能找到一些方式讓生活添點樂趣，例如製作有創意的食物，上週，一位正在艙內的團員使用小麥做蛋糕、豆子做蠟燭幫一位隊員慶生。