印度誕生史上第2位「賤民」出身的總統

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）印度總統大選結果在當地時間20日出爐，由「印度人民黨」(Bharatiya Janata Party)的柯文德(Ram Nath Kovind)以65.65%的得票率勝出，當選印度第14屆總統，成為印度第2位賤民階級出身的總統。

印度總統大選在17日展開，是由全國約4,900位議員進行票選，選舉結果在20日出爐。與總理莫迪(Narendra Modi)隸屬同黨的柯文德拿到超過65%的選票，順利成為下屆的印度總統。他的對手庫馬爾(Meira Kumar)則只拿到約35%的選票。

柯文德確認當選後，以印地語發表簡短談話說，這是印度民主神奇的時刻，讓他當選為印度總統，他將奉獻生命給印度，為印度服務。

莫迪稍早在推特恭賀柯文德當選總統，並預祝柯文德能擁有富有成果和鼓舞人心的總統任期。他也感謝選舉團成員及各省廣泛支持，讓柯文德當選總統。

印度總統選舉前，莫迪帶領國家民主聯盟贏得數次重要選舉，聲勢大振。提名柯文德為總統候選人後，包括聯盟之外的多個反對黨，多達40個政黨表態支持，柯文德勝選早在預料之中。

柯文德當選印度總統後，代表莫迪領導的國家民主聯盟(NDA)取得政府架構中，幾近所有重要權力與職位，對莫迪2019年的總理連任之路，有很大助益。

總統當選人柯文德現年71歲、擁有「賤民」(Dalit)的身分，他過去曾擔任律師與比哈邦(Bihar)首長，也是繼1997年當選的第10屆總統納瑞雅南(KR Narayanan)之後，第二位由社會最低階層「賤民」出身的總統。他的當選除了能鞏固莫迪的勢力，也能替社會最低層的賤民階級帶來良好影響。

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