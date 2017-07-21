聯合公園主唱住宅上吊自殺  歐美樂壇震驚

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）美國警方證實，著名搖滾樂團「聯合公園」(Linkin Park)的主唱查斯特班寧頓(Chester Bennington)20日早晨被發現在南加州家中身亡，享年41歲，據媒體報導他是上吊自殺。

查斯特驚傳於美東時間20日上午9時，在美國洛杉磯附近帕洛斯維第斯(Palos Verdes)的住宅被發現氣絕身亡，享年41歲，疑似因為多年藥物成癮及酒精成癮，再加上年輕時曾遭性侵，讓他始終憂鬱，最後選擇輕生。

加州洛杉磯郡驗屍官辦公室主管艾里亞斯說，當局今晨9時過後不久接獲報案，「目前以可能是自殺案件處理。」

英國《每日郵報》報導，查斯特有濫用藥物和酗酒問題，他有兩次婚姻，共有六個孩子，和第二任妻子前「花花公子」雜誌(Playboy)模特兒泰琳達安班特萊(Talinda Ann Bentley)結婚12年。

查斯特過去透露小時被比他年長的男性友人性侵，他因害怕被人取笑隱忍長達6年，「摧毀了我的自信心」，並坦言一直有輕生念頭。

他自殺的日子恰是已故好友歌手克里斯康奈爾(Chris Cornell)的生日，康奈爾是聲音花園樂團(Soundgarden)主唱，今(2017)年5月才上吊自殺，享年53歲。

才華洋溢的查斯特逝世，讓歐美音樂圈皆在推特及instagram上痛悼表示不捨，蕾哈娜說他是「我有史以來看過最有才華的主唱，擁有野獸般的聲音，安息吧，查斯特。」

菲董則說，「你這麼努力，讓許多孩子擺脫了不安的現況。你將永遠伴隨著繁星，安息吧。」謎幻樂團表示，「無話可說，心都碎了，查斯特安息吧。」共和世代說，「天啊，查斯特的離開讓我們的心都碎了。」

聯合公園5月剛發行最新專緝「One More Light」，即將展開世界巡迴演唱，預定7月27日在麻州曼斯菲（Mansfield）進行美國的首場演唱會。

2000年聯合公園以《混合理論》專輯一鳴驚人，以結合重金屬與饒舌樂的唱法，掀起樂壇新金屬搖滾的熱潮，於2007年11月16日首度來台開唱，吸引4萬多歌迷擠爆台北中山足球場，創下他們亞洲巡演單場最高人數紀錄，第2次正值莫拉克颱風重創台灣之後，5人慷慨捐62萬元台幣，他們共來台4次。

好萊塢大片《變形金剛》選用他們的搖滾冠軍單曲「What I've Done」，電影迅速獲青少年影迷認同，他們再為續集《變形金剛：復仇之戰》貢獻主題曲「New Divide」，團員喬瑟夫更親自執導音樂錄影帶。