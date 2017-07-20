視察涼山部隊 蔡英文：軍人年金設計要鼓勵長留久用

（台灣英文新聞/ 李嘉 台北報導）總統蔡英文今（20）日前往屏東涼山基地視察陸軍航特部高空特種勤務中隊，致詞時表示，政府正在努力提升國軍的工作環境。

總統提到，未來軍人的年金制度會參考其他國家獨立設計，要鼓勵「長留久用」，也會有保障生活的樓地板設計。

總統指出，涼山特勤隊自創隊以來，即為國軍最卓越的部隊之一，不只負責執行地區的反恐維安行動，也肩負「反劫持、反破壞」等重大任務。平時的體能戰技只是訓練基礎，要成為合格的特勤隊員，還必須精通海訓、山訓、傘訓、近身搏擊及爆破等專長。

蔡總統也提到，做為三軍統帥，她許諾做為國軍的靠山，她所帶領的政府，一定是最重視國軍的政府。不論戰鬥個裝更新、老舊營舍整建，國防部都在努力提升軍人的工作環境，而國防部所需要的支持，她會全力相挺。

蔡總統進一步說明，例如最近新增6項官兵加給，現在已經開始發放；而同仁們關心的年金，她也要告訴大家，未來軍人的年金制度會參考其他國家獨立設計，要鼓勵「長留久用」，也會有保障生活的樓地板設計，最重要的是「一定會考慮到國軍的特殊性質，一定會照顧大家」。

另外，國家年金改革委員會召集人、副總統陳建仁最近陸續邀集民進黨立法委員到總統府，聽取立委們對軍人退撫制度的建言；陳副總統今天也再度邀請民進黨立委進行便當會，聽取立委聲音。