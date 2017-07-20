2017金點概念設計獎徵件踴躍 作品橫跨25國4大洲

2017金點概念設計獎今年報名作品高達4,395件，包括台灣、中國大陸、香港、澳門、新加坡、馬來西亞、泰國、印度、英國、義大利、澳洲、美國、波蘭等地的設計好手都前來參賽，徵件版圖橫跨25國4大洲。其中日本、土耳其、立陶宛、挪威、捷克、德國、瑞士、伊朗、荷蘭、加拿大、墨西哥及智利等12國更是首次參賽，相較於去年總收件數3380件，今年增加1015件，大幅成長30%，由此可看到越來越多的設計師大膽拋出概念設計，共同形塑未來生活樣貌的各種可能。

金點概念設計獎主辦單位今(20)公布入圍複審名單，競爭相當激烈。以往金點概念設計獎收到許多學生或新銳設計師的作品，今年則吸引不少知名大廠、國際級設計師報名參加。在台灣作品方面，華碩集團宇碩電子的「智慧車用警示三角牌」，使用於車輛故障拋錨時，駕駛可遙控三角牌至車輛後方定點，警示後方來車，可降低駕駛遭到其他車輛追撞之風險。今年甫獲全球新銳設計師大賽ELLE FASHION NOW亞洲第一名的周裕穎，他和童怡瑋設計的2017春夏系列「到此一遊」運用旗袍盤釦、百龍織錦緞、雲形如意圖騰等東方元素，搭配西方繃帶束縛結構與鉚釘等街頭龐克細節，手法前衛大膽。曾子容、黃天韻、羅詩雅、黃心如、王穎婷及張巧妍的「米好！Malahok」，設計原住民小米伴手禮系列包裝，將原住民的圖騰、紅白黑三原色、編織縫紉手作及族語等元素融入其中，十分清新亮眼。

中國大陸作品方面，吳中昊設計的「反思」，從海報上可以看到魚骨化石布滿工業零件、廢棄品，暗喻人類高度工業化的發展帶給大自然的傷害，環保意識濃厚。田聰的「投影卷尺」，運用長焦投影技術，將卷尺的刻度透過投影的方式投射到被測量物體上，方便測量較高或較遠的距離。

今年複審名單中有不少亮眼的國際作品，其中來自義大利創意應用實驗室Fabrica的計畫「每個人的休息室」，由設計師陳韋翰和Alexis Gallo打造，這個計畫透過參與者用身體及顏料為媒材傳達訊息，最後整理成視覺圖像，探討人與人之間在沒有使用語言狀態下如何交流。澳洲設計公司Universal Favourite的「Complements」運用3D列印製作巧克力模具，並與糕餅店聯合推出色彩繽紛的巧克力。這組巧克力以階梯作為造型，靈感來自與客戶合作互補的概念，當兩塊巧克力互相組合可成為完美立方體，象徵與客戶合作順暢、關係相扣連。

今年主辦單位共邀請12位來自不同設計領域的專業人士擔任初審評審，其中擔任包裝設計類評審馮宇表示，今年整體表現還不錯，由於每個市場接受度不同，會反映不同風格，台灣作品比較清爽簡單，有較多實驗性的元素，中國大陸的作品商業色彩較濃，表現手法比較誇張、吸睛。空間設計類評審黃惠美認為，從這次作品可以看到永續建築、老人住宅改建、環境再利用等題材，以及對材質的探討，層次相當多元。

產品設計類評審簡大為表示，若作品的概念提出解決生活中長久存在問題，或洞悉未來生活型態，最能吸引他的目光。視覺傳達設計評審黃家賢則提到，不少參賽者沒有好好利用照片傳達設計理念，相當可惜，因為好的照片可以幫助設計作品說故事，讓評審印象深刻，這可作為未來參賽者借鏡。

2017金點概念設計獎目前已完成初審並公布入圍複審名單，緊接著8月底進行複審、9月底決審，12月初將和金點設計獎共同舉辦頒獎典禮，屆時將公布象徵最高榮譽的「金點概念設計獎年度最佳設計獎」，每名將獲頒新台幣三十萬元、獎狀及獎座，總獎金超過100萬，詳細資訊請隨時關注金點設計獎官網 http://www.goldenpin.org.tw。