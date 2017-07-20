暑假開跑！中華電信HiNet為你守護孩童

暑假已經開跑，家長除了擔心孩童的安全外，中華電信HiNet也貼心提醒，隨著暑期孩童使用網路時間拉長，接觸網路陷阱的機率也隨之增加，家長應更加重視孩子的上網環境，中華電信HiNet提供健康上網服務—包括「色情守門員」，主動為孩子過濾色情、暴力、自殺等不良網站，以及「上網時間管理」，避免孩童上網成癮，有效管理網路使用時間，與爸媽一同守護孩童的上網環境與身心健康。

美國南加州警方在今年4-5月期間共拘捕186名涉及兒童犯罪的嫌疑人1，警方強調暑假來臨，小孩有更多時間接觸網路，家長必須多加重視孩童的網路使用環境與網路交友，並保護其個人資料，避免有心人士透過網路傷害兒童。而先前亦有市調顯示2，超過3成家長認為孩子有過度沉迷網路的情形，顯見孩童網路使用問題日漸加劇。中華電信「色情守門員」有效防堵色情、暴力、自殺、賭博、武器、毒品共六大類不良網站，網頁黑名單資料庫每二小時快速更新，防堵率高，電腦、手機上網皆可受到色情守門員的保護，家庭多螢上網也能輕鬆管理！另為避免孩童沉迷於網路世界影響身心健康，「上網時間管理」提供家長可依週一~週日安排電腦的上網時段，避免兒少沉迷網路電玩遊戲，用眼過度!家長可以與孩子溝通，幫助他了解透過這些工具，可讓孩子擁有更舒適、自由自在的健康網路生活。

「色情守門員」、「上網時間管理」服務，申請後即可使用，免下載與安裝軟體，不佔電腦與手機儲存空間，亦不必擔心被移除。即日起至2017/09/30，申辦「色情守門員(電腦版)」月繳制可享首月50元優惠價(原價99元/月)、年繳制可享每年799元優惠價(原價999元)；「色情守門員(行動版)」可享年約月繳每月45元優惠價；申辦「上網時間管理」月繳制可享首月30元優惠(原價99元/月)、年繳制可享每年799元優惠價(原價999元)。其他詳細資訊請參考：

HiNet健康上網網址：http://hicare.hinet.net 健康上網申辦專線：0800-080-412