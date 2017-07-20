股東會電子投票抽獎活動圓滿完成

隨著股東會旺季的結束，台灣集中保管結算所提供之「股東e票通」電子投票平台之服務也順利達成今年任務。截至6月30日止，採用電子投票的上市(櫃)、興櫃公司共有1,217家，計有超過223萬人次股東利用電子投票行使表決權，總股數達2,800億餘股，不論是採用公司數、全體投票人次，還是電子投票權數占股東會出席比例，都創下新高紀錄。

集保結算所林修銘董事長表示，集保結算所致力於發展Fintech及行動科技，為投資人提供更便捷之投票管道，鼓勵投資人利用電子投票參與股東會，這項創新作法受到投資人之熱烈響應。為方便投資人進行電子投票，今年，集保結算所更進一步推出「集保e存摺連結股東e票通功能」，投資人可以透過已開通集保e存摺APP進行電子投票作業。今年有超過120萬人次的投資人利用「股東e票通APP」、證券商下單APP及集保e存摺APP連結股東e票通，以智慧型手機進行電子投票，已占電子投票管道半數以上，顯見行動科技已成為投資人行使股東權利的重要管道。

今年共有1,217家上市(櫃)、興櫃公司採用電子投票，這些公司占整體市值的90%。且有674家上市(櫃)、興櫃公司自願採用，首度超過強制使用電子投票之公司家數。主管機關金管會為提昇公司治理及維護股東權益，已公告自明(2018)年將全面強制上市(櫃)公司採用電子投票，今年並獲近四分之三之上市(櫃)公司採行，已為明年奠定良好的基礎。明年全面強制上市(櫃)公司採用電子投票之措施，將進一步落實股東行動主義及強化股東會資訊透明度。

在金管會鼎力支持，集保結算所與股務代理機構、保管銀行、投信、證券商、期貨商、銀行、保險、政府基金及政府機關等專業機構法人共同努力推動下，以電子投票行使表決權占股東會出席比率超過49.4%，較去年的45.24％，增加4.16%。經統計有302家上市(櫃)、興櫃公司股東會採用電子投票行使表決權的權數超過出席權數5成，其中77家公司超過9成，更有3家公司達100%，可見股東會電子投票已漸為投資大眾接受，成功創造公司、股東雙贏的股東會新趨勢。

集保結算所為鼓勵投資人使用電子投票行使表決權，舉辦「電子投票好處多 上萬獎項讓你抽」活動之百萬現金抽獎，日前已由電腦隨機抽出幸運獲獎投資人，此次共抽出包含最大奬郵政禮券五萬元及量販店即享券、超商現金折價券等一萬多個獎額，得獎名單已經公佈在活動網站，投資人可至股東e票通網站https://www.stockvote.com.tw查詢。