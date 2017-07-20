臺灣企銀主辦商茂企業股份有限公司聯貸案

臺灣中小企業銀行主辦商茂企業股份有限公司新臺幣10.5億元聯合授信案於2017年7月20日舉行簽約儀式，並由臺灣中小企業銀行董事長朱潤逢先生代表聯合授信銀行團與商茂企業負責人張天吉先生共同簽署，出席貴賓包括臺灣企銀、臺灣土地銀行、全國農業金庫、三信商銀等4家行庫之簽約代表及貴賓共同參與，簽約儀式隆重圓滿。

商茂企業隸屬於義联集團，其成立目的係為致力於集團旗下「義大創業推廣中心」的開發及營運；義大創業推廣中心的成立宗旨，主要是集團創辦人為了幫助年輕人創業，結合義守大學產學智財營運中心與推廣教育中心的業務發展，並強調「動手做」的創客教育理念，以打造創客空間，期許成為年輕人與眾多資源的交流媒合平台。

義聯集團為響應中央大力發展創客教育與落實創客精神，提供最新數位機具設備，以專業師資協助年輕人創意發想與動手實作，並連結行政與法務諮詢、專利申請、產品製造、品牌策畫、通路銷售等眾多創業資源，協助年輕人從創業概念的想法，逐步驗證落實到產品原型的產出，以協助新創團隊加速成長，完成創業所需要的準備；期盼經由本次聯貸的資金挹注，使「義大創業推廣中心」順利開發及營運，並朝永續發展更往前邁進一大步，共創公司與銀行雙贏契機。