〈時評〉丁妹事件 體育署角色混淆

游泳女將丁聖祐拍攝影帶，質疑世大運代表隊徵召標準，引起各界關注，然而應該站在仲裁角色的教育部體育署，卻和大專體總、世大運游泳總教練一起開記者會澄清，其角色的混淆，如何期待體育署能公平處理這次事件？

許多運動選手長期苦練，目的是超越自己，同時爭取為國爭光的機會，以丁聖祐的情況來說，她游泳練了十多年，目前正處於巔峰階段，很可能失去這二、三年的比賽機會後，就無法再代表台灣上場。因此，能不能成為世大運的選手，當然非常關心。

因此，在遴選辦法不透明的情況下，丁聖祐出面質疑，情有可原，而且她必須鼓起相當大的勇氣，甚至是賭上自己未來的選手生涯，才敢站出來挑戰國內體壇長期以來的黑箱作業模式。所幸，丁聖祐並不孤單，也獲得各界的聲援。

例如，當游協出來說話時，立刻有體育改革聯會幫忙打臉，包括游協指「丁妹全大運100蝶銀牌、所以落選」，但問題是丁妹是50蝶金牌，泳協卻派50蝶銀牌去比世大運50蝶。丁聖祐的事件，也引起台大教授葉丙成的發文聲援。

只是要扯丁聖祐後腿的大有人在，世大運泳隊竟在事件爆發後，指稱既然遭受質疑，其他女將都只將專心接力賽事，不另報名參加個人項目。要把這些人不能參賽的責任，硬嫁禍到丁聖祐身上，讓這些選手去憎恨丁聖祐。

最令人遺憾的是，國內體育協會問題層出不窮，包括羽鞋、網鞋在近年內也都傳出問題，卻看不到體育署大刀闊斧的改革，甚至在這次事件發生後，竟然毫不避嫌與大專體總、世大運游泳總教練一起開記者會，其說詞和內容可想而知，當然是幫忙解圍。

畢竟，這些單位是共生結構，體育署長年委託這些單位辦理各項活動，任何一個單位形象受損，都累及其他人。因此，當體育署說要積極了解事件過程，並要求各協會公布選拔辦法、標準及選手入選理由等，能期待有結果嗎？恐怕也只是做做樣子而已。

（作者李平華，資深媒體人）