擴大禁止提供免費塑膠袋 107年上路

行政院今（20）日拍板，明年元旦起擴大購物用塑膠袋管制範圍，新增7大類、8萬家商店，不得再免費提供購物用塑膠袋，包括飲料店、書局、藥局等，預計每年可再減少15億個購物用塑膠袋。

行政院上午舉行院會，環保署向行政院長林全報告「擴大管制購物用塑膠袋使用」案。

環保署表示，民國91年起推動購物用塑膠袋減量工作，規定公部門、私立學校、百貨公司、量販店、超級市場、連鎖便利商店以及連鎖速食店等7大類管制對象，約2萬家商店不得免費提供購物用塑膠袋，每年減少約20億個塑膠袋，管制對象的減量成果達58%。

環保署說，明年1月1日起限塑政策將擴大實施，管制對象由7大類擴大為14類，新增藥局、醫療器材行、3C、書局、洗衣店、飲料店、麵包店等場所，約8萬家，不得再免費提供購物用塑膠袋。違規者第一次先予以警告並要求改善，第二次再違規，將開罰新台幣1200元到6000元。擴大施行後，管制對象達10萬家，每年可再減少15億個塑膠袋。

除了擴大管制範圍，環保署說，明年1月1日起還有多項新制上路，原本管制場所販賣的購物用塑膠袋規定厚度需達0.06mm，以利重複使用，明年起取消厚度限制，由業者自訂厚度與塑膠袋價格；在垃圾費隨袋徵收的地區，如台北市或新北市，已在推動垃圾袋與購物袋「兩袋合一」政策，將進一步規定轄內量販店、超市、連鎖便利商店等處，僅能販售兩用袋。

另外，環保署也將管制洗面乳、沐浴乳等個人清潔用品中添加塑膠微粒，以減少塑膠微粒對於海洋的危害，明年1月1日起不得製造、輸入，7月1日起不得販賣。