日本球型機器人上太空 化身最萌攝影師

（台灣英文新聞／曾冠融 綜合外電報導）上月起，國際太空站（ International Space Station）有了可愛的新成員：球型機器人「Int-Ball」。Int-Ball結合了機器人、無人機功能，可以在無重力的太空艙中飛行，最重要的任務將負責拍照、攝影，零時差地將太空艙內狀況傳回地面。

Int-Ball沒有四肢，它的球形身體、圓滾滾的湛藍眼睛讓不少人大呼可愛。它是由日本宇宙航空研發機構（JAXA）所研發，六月4日經美國天龍號太空船（SpaceX Dragon）運抵國際太空站，目前仍處於測試階段。Int-Ball的直徑僅15公分大，它是Internal Ball Camera（內裝式球型相機）的簡稱，顧名思義，它是第一個能在外太空拍照、攝影的移動式相機。

根據《Gizmodo》報導，它可以全自動移動，或由地面上的筑波宇宙中心遠端操控。JAXA指出，國際太空站的太空人平均需耗費10%的時間拍照、攝影。Int-Ball日後將接手這部分工作，讓太空人有更多時間修復器材、操作實驗。

製造Int-Ball的原料大多由3D列印印製而成，此外還配有三軸控制平衡器、12個螺旋槳風扇，讓它得以在無重力情況下繼續飛行。國際太空站中也四處貼上了粉色的「3D定位標記」，讓Int-Ball內建的導航相機能夠有效定位出艙內座標，執行自動飛行。目前Int-Ball尚不具備AI人工智慧、收音、說話等功能，但它可以移動至太空艙內的任何角落、無死角的拍攝，幫助地面監測站輔助太空人工作、了解外太空情況。

待技術持續研發，Int-Ball未來可能會應用至無人探勘任務。事實上，Int-Ball不是JAXA送上太空的第一個卡通造型機器人。早在2013年，機器人 Kirobo就被送上外太空陪伴太空人 。Kirobo和日籍太空人若田光一共同執行太空任務，直至2015年才返回地球。它能和人類簡單交談、拍照、甚至更新推特，其照像機內建臉部識別技術，可以觀察人類面部表情、情緒。

Kirobo機器人和日籍太空人若田光一。圖片來源：Toyota 公司官網。