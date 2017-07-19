泰駐台代表：期待新南向政策的成長與進步

（台灣英文新聞／葉子綺 台北報導）新南向政策自2016年實施以來，使得台灣與泰國的雙邊關係更加密切，泰國在台貿易經濟辦事處處長Piroon Laismit在接受《台灣英文新聞》訪問時表示，期待新南向政策持續的改善與成長，使得兩國的友好關係更加緊密。

為落實新南向政策，外交部大幅放寬新南向國家旅客來台簽證措施，延長泰國旅客來台免簽試辦期限至2018年7月31日，此舉也讓泰國來台觀光客人數大幅提高；根據統計，2016年8月至12月來台旅遊的泰國民眾，已從12萬成長至20萬人。

此外，台泰兩國長期以來的經貿關係也不容忽視，身為泰國第三大投資國，台灣在泰國投資總額已達到新台幣三千五百億；與此同時，約有六萬名泰國人登記在台工作，顯示泰籍勞工在台灣勞動市場中佔有相當大的比例。

Laismit認為，台灣在對於東南亞國家的貨物進出口政策上，仍有很大的改善空間。「舉泰國為例，目前在台投資的泰國公司僅有曼谷銀行、文華東方酒店與正大集團，台灣應該允許更多國家的資金與商品的注入。」

Laismit也建議台灣企業開放更多工作和實習機會，讓泰國及其他東南亞國家學生能夠到台灣學習，促進雙邊商業與文化交流。

由於台灣人的熱情、有禮、與高度紀律，吸引許多泰國人來台觀光、工作及進修，透過新南向政策的推動，台泰兩國的友好關係必然能夠繼續維繫下去。